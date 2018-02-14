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Fransa'da "rıza yaşı" tartışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 09:11 | Son Güncelleme

11 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz eden sanığın yargılandığı davada savcılığın "rıza vardı" sonucuna varması tepki çekti

PARİS (AA) - Fransa'da 11 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz eden sanığın yargılandığı davada savcılığın "rızası vardı" görüşünü bildirmesi tepkilere yol açtı.

Pontoise Ceza Mahkemesinde geçen yıl 11 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmekle suçlanan 28 yaşında ve 2 çocuk babası sanığın duruşması yapıldı.

Savcılığın olay anında çocuğun herhangi bir itirazda bulunmadığı ve darp izine rastlanmadığı gerekçesiyle "kızın rızasının olduğuna ve bu nedenle olayın tecavüz olarak değerlendirilemeyeceğine" ilişkin görüş bildirmesi ülkede tartışmalara neden oldu.

Çocuğun ailesinin talebi üzerine kapalı celsede görülen davada mahkeme, görevsizlik kararı vererek olayın yeniden incelenmesi için duruşmayı erteledi.

Davayı çok sayıda çocuk hakları ve kadın derneği temsilcisi de takip ediyor.

Kasım ayında da 11 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz eden 30 yaşındaki sanığın, "ilişkinin kızın rızasıyla gerçekleştiği" gerekçesiyle mahkeme tarafından serbest bırakılması tepkiye neden olmuştu.

Fransa kanunlarında çocukların kaç yaşından itibaren reşit sayıldıklarına dair bir düzenleme bulunmuyor. Çocuk hakları savunucuları ve dernekler, bu konuda bir alt sınırın belirlenmesi için hükümete çağrı yapıyor. Konuyla ilgili bir düzenlemenin, mart ayında Bakanlar Kurulu gündemine gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu sınırın 15 yaş olarak belirlenmesi taraftarı olduğunu daha önce açıklamıştı.

Fransa Eşitlik Yüksek Konseyi, daha önce yayımladığı bir raporda, yaklaşık 300 bin kadının 15 yaşından önce tecavüze ya da cinsel tacize uğradığı için şikayette bulunduğunu, sorumlulardan sadece yüzde birinin yargılanıp cezalandırıldığını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa rıza yaşı

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