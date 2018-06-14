Fransa'da saldırı hazırlığındaki 2 kişi yakalandı

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te terör saldırısı hazırlığındaki 2 kişi yakalandı.

Le Figaro gazetesinde yer alan haberde, istihbarat ekiplerince Paris'te, terör örgütü DEAŞ adına terör saldırısı hazırlığında bulunan 21 ve 22 yaşlarında 2 kişinin geçen cumartesi günü gözaltına alındığı belirtildi.

Yakalan 2 gencin üzerinde bıçak ve patlayıcı madde bulunurken, zanlıların eşcinselleri hedef alacak bir saldırı planladıklarına dair kanıtların tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Zanlılar hakkında terör örgütüne üye olma suçundan soruşturma başlatıldı.

Fransa'da geçen ay, terör saldırısı hazırlığındaki iki kardeş yakalanmıştı.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, mart ayında Ulusal Mecliste yaptığı konuşmada 2015 yılından bu yana 51 terör saldırısının önlendiğini bildirmişti.

Ülkede 13 Kasım 2015'te 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarından sonra ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması 1 Kasım'da kaldırılmıştı.

OHAL'in sona ermesiyle terörle mücadele kanununda yapılan bazı değişikliklerle OHAL'in kapsadığı bazı düzenlemeler kalıcı hale getirilmişti. Yeni kanuna göre, adli makamların birçok yetkisi valiliklere devredildi.

