HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Fransa'da saldırı hazırlığındaki 2 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 18:50 | Son Güncelleme

Fransa'da saldırı hazırlığındaki 2 kişi yakalandı

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te terör saldırısı hazırlığındaki 2 kişi yakalandı.

Le Figaro gazetesinde yer alan haberde, istihbarat ekiplerince Paris'te, terör örgütü DEAŞ adına terör saldırısı hazırlığında bulunan 21 ve 22 yaşlarında 2 kişinin geçen cumartesi günü gözaltına alındığı belirtildi.

Yakalan 2 gencin üzerinde bıçak ve patlayıcı madde bulunurken, zanlıların eşcinselleri hedef alacak bir saldırı planladıklarına dair kanıtların tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Zanlılar hakkında terör örgütüne üye olma suçundan soruşturma başlatıldı.

Fransa'da geçen ay, terör saldırısı hazırlığındaki iki kardeş yakalanmıştı.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, mart ayında Ulusal Mecliste yaptığı konuşmada 2015 yılından bu yana 51 terör saldırısının önlendiğini bildirmişti.

Ülkede 13 Kasım 2015'te 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarından sonra ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması 1 Kasım'da kaldırılmıştı.

OHAL'in sona ermesiyle terörle mücadele kanununda yapılan bazı değişikliklerle OHAL'in kapsadığı bazı düzenlemeler kalıcı hale getirilmişti. Yeni kanuna göre, adli makamların birçok yetkisi valiliklere devredildi.

PARTNERSosyal medyayı salladılarSosyal medyayı salladılar
Kırıkkale'de bayram trafiği hava ve karadan denetleniyorKırıkkale'de bayram trafiği hava ve karadan denetleniyor
Bakan Zeybekci'nin huzurevi sakinleriyle türkü keyfiBakan Zeybekci'nin huzurevi sakinleriyle türkü keyfi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa paris

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken başını kapattı 54 bin beğeni aldı!

Ece Erken başını kapattı 54 bin beğeni aldı!

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Deniz Baykal'ın son hali!

Deniz Baykal'ın son hali!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Erdoğan'dan Yalova mitinginde 'bay' gafı

Erdoğan'dan Yalova mitinginde 'bay' gafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süper Loto sonuçları 14 Haziran: Bayram arifesinde 10 milyon liralık çekiliş! (MPİ Süper Loto sorgula)

Süper Loto sonuçları 14 Haziran: Bayram arifesinde 10 milyon liralık çekiliş! (MPİ Süper Loto sorgula)

Şanlıurfa Suruç'taki saldırıya hükümetten ilk açıklama: Milletvekilimiz kardeşini kaybetti

Şanlıurfa Suruç'taki saldırıya hükümetten ilk açıklama: Milletvekilimiz kardeşini kaybetti

Son depremler | Van Tuşba'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD - Kandilli Rasathanesi)

Son depremler | Van Tuşba'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD - Kandilli Rasathanesi)

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğenine 8 yıl 9 ay hapis cezası

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğenine 8 yıl 9 ay hapis cezası

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 3 ölü 8 yaralı

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 3 ölü 8 yaralı

Adil Öksüz'ün ailesinin ABD'de görüntülenmesiyle ilgili Hükümet'ten ilk açıklama

Adil Öksüz'ün ailesinin ABD'de görüntülenmesiyle ilgili Hükümet'ten ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.