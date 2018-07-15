Fransa'da şampiyonluk sevinci

Fransa'nın sembollerinden Eyfel Kulesi'nin önündeki Champ-de-Mars meydanında kurulan dev ekranda maçı seyreden 90 bin taraftar, ülkelerinin bayrakları ve flamaları ile heyecan dolu anlar yaşadı. Taraftarlar karşılaşmanın sonunda Fransa'nın bu zaferini kutlamak için çeşitli tezahüratlar yaptı.

20 yıl sonra Dünya Kupası'nı müzesine götürmenin heyecanını yaşayan Fransız futbolseverler, hakemin 90. dakikada bitiş düdüğünü çalmasıyla üstlerinde takımlarının formalarıyla sokaklara akın etti ve "Teşekkürler Maviler.", "Dünya Şampiyonuyuz." sloganları atarak büyük sevinç yaşadı.

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa ile Hırvatistan, Moskova'da Luzhniki Stadı'nda karşılaştı. Fransızlar, yoğun güvenlik önlemleri altında başta başkent Paris olmak üzere Lyon, Bordeaux, Rennes, Nantes, Montpellier, Nice, Marsilya gibi ülke genelindeki çok sayıda kent meydanlarında kurulan dev ekranlarda maçı izledi.

PARİS (AA) - Fransa'nın 2018 FIFA Dünya Kupası final maçında Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek tarihindeki ikinci şampiyonluğu elde etmesi, ülke genelinde coşkuyla kutlandı.

Maçın bitmesiyle Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan binlerce taraftar, Fransa'nın galibiyetini bayrakları sallandırarak ve dans ederek kutladı.

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, maçın ardından basına yapığı açıklamada, bu başarıyı elde etmenin kolay olmadığını ve takım adına çok mutlu olduğunu belirterek, "Futbolcular için çok güzel ve harika bir şampiyonluk." dedi.

Bu maçı futbolcuların oynadığını, bu yüzden bu zaferin onlara ait olduğunu belirten Deschamps, "Çok üstün bir oyun sergilemedik ama zekice oynadık, bu yüzden hak edildi." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada birkaç Fransız siyasetçi ülkenin tarihindeki ikinci şampiyonluğu elde etmesinin ardından sosyal medya hesaplarından mesajlar paylaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa Milli Takımı'na bu zaferinden dolayı teşekkür etti.

Başbakan Edouard Philippe ise paylaştığı mesajda, "Fransa dünya şampiyonu. Ne güzel maç. Ne güzel Dünya Kupası. Ne güzel takım. Ülkenin gururusunuz, bravo." diye yazdı.

Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Fransa'nın galibiyetini kutlamak için birçok mevkidaşının kendisini telefonla aradığını bildirdi.

Öte yandan yarın Fransa'ya dönecek milli takım, şampiyonluğu kutlamak için Champs-Elysees Caddesi'nde yürüdükten sonra Elysee Sarayı'nda Macron tarafından kabul edilecek.

