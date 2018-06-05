HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Fransa'da sel can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 11:35 | Son Güncelleme

Ülkenin orta kesimleri ve kuzeybatısında etkili olan aşırı yağışların neden olduğu selde bir kişi hayatını kaybetti

PARİS (AA) - Fransa'nın orta kesimleri ve kuzeybatısında etkili olan aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle çok sayıda yolun ulaşıma kapandığı, birçok şehirde su baskınları yaşanırken bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin orta kesimleri ve kuzeybatısında fırtına ve aşırı yağışlar nedeniyle 16 bölgede turuncu alarm verildiğini açıkladı.

Aşırı yağış nedeniyle ülkede çok sayıda kentte su baskınları yaşanırken Piseux kentinde 37 yaşındaki bir kişi, su dolan aracının içinde boğuldu.

Selden en çok etkilenen şehirlerden kuzeydeki Morlaix'da konut ve iş yerlerine dolan suyu tahliye etme çalışmaları gün boyu sürdü.

Aşırı yağış ve toprak kayması nedeniyle ülkenin kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantıyı sağlayan A36 otoyolu, Mulhouse-Belfort arasında trafiğe kapatıldı.

Başkent Paris ve çevresinde çok sayıda karayolu yağışlar nedeniyle kullanılamaz hale geldi, sabah saatlerinden itibaren bölgede kilometrelerce uzunlukta kuyruklar oluştu.

Paris'in kuzeyindeki Eure bölgesinde bugün ve yarın şiddetli fırtına ve aşırı yağış beklendiği, bu nedenle bölgede su baskını tehlikesine karşı turuncu alarm verildiği duyuruldu.

Turuncu alarm, Fransa'da doğal afet seviyesi olan kırmızı alarmın bir alt derecesi olarak veriliyor.

PARTNERHamile leopardan inanılmaz taktik! Hamile leopardan inanılmaz taktik!
Akılalmaz olay! Kaş aldırdığı kuaförü bıçakladıAkılalmaz olay! Kaş aldırdığı kuaförü bıçakladı
İYİ Parti'nin kampanyası sosyal medyayı salladı!İYİ Parti'nin kampanyası sosyal medyayı salladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aşırı yağışlar Fransa su baskını

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de MHP krizi!

AK Parti'de MHP krizi!

Atila Kaya: Erdoğan ikinci tura kalırsa kesin kaybedecek

Atila Kaya: Erdoğan ikinci tura kalırsa kesin kaybedecek

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ölmeden dakikalar önce son fotoğraf!

Ölmeden dakikalar önce son fotoğraf!

Basın Ekspres Yolu'nda kamyon devrildi! 2 şerit trafiğe kapandı

Basın Ekspres Yolu'nda kamyon devrildi! 2 şerit trafiğe kapandı

Akılalmaz olay! Kaş aldırdığı kuaförü bıçakladı

Akılalmaz olay! Kaş aldırdığı kuaförü bıçakladı

İYİ Parti'nin kampanyası sosyal medyayı salladı!

İYİ Parti'nin kampanyası sosyal medyayı salladı!

LGS soruları çalındı? LGS iptal olur mu?

LGS soruları çalındı? LGS iptal olur mu?

Son dakika! Esenyurt'ta bomba paniği

Son dakika! Esenyurt'ta bomba paniği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.