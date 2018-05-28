Fransa'da sigara içenlerin sayısı azaldı

Fransa'da 2016-2017 yıllarında sigara kullanıcılarının sayısının bir milyon azaldığı bildirildi.
Fransa Kamu Sağlığı dairesinin yaptığı araştırma, 2017'de 18-75 yaş aralığındaki nüfusun yüzde 26,9'unun (12,2 milyon) her gün sigara içtiğini, bu oranın 2016'da yüzde 29,4 (13,2 milyon) olduğunu gösterdi.
Araştırma, her gün sigara kullananların sayısının bir yıl içinde bir milyon azaldığını, düşük gelirliler ile gençler arasında sigara kullanımının düşüşe geçtiğini ortaya koydu.
Yetkililer, Fransa'da sigara kullanımında böyle bir düşüşün, 10 yıldır hiç görülmediğine işaret etti.
Fransa'da son yıllarda yürürlüğe giren paketleme, fiyat artışı gibi sigarayla mücadele önlemlerinin bu düşüşe katkısı olduğu düşünülüyor.
Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, özellikle düşük gelirlilerin sigara kullanımını azaltmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.
Sigaranın, dünya genelinde gerçekleşen her 10 ölümden birinin sebebi olduğu ifade ediliyor.
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