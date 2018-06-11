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Fransa'da sığınmacı kampına tahliye operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 13:06 | Son Güncelleme

Fransa'nın kuzeyindeki Grand-Synthe kentindeki bir kampta bulunan yaklaşık 300 sığınmacı farklı kabul merkezlerine gönderildi

PARİS (AA) - Fransa'nın kuzeyindeki Grand-Synthe kentinde bir kampta bulunan yaklaşık 300 sığınmacı tahliye edildi.

Bölge valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Grand-Synthe kentindeki kampta kalan 300 civarı sığınmacının tahliyesine sabahın erken saatlerinde başlandığı duyuruldu.

Açıklamada, sığınmacıların, yaklaşık 120 kilometre güneydeki Hauts-de-France bölgesinde yer alan farklı kabul merkezlerine götürüldüğü belirtildi.

İki hafta önce de Grand-Synthe polisi, bir spor salonuna sığınan yaklaşık 400 kişiyi barınabilecekleri başka yerlere göndermişti.

Geçen hafta Fransa'nın başkenti Paris'te de polis, nehir kenarı ve köprü altlarına barınan yaklaşık bin sığınmacıyı tahliye etmişti. Sığınmacıların otobüslerle bölgede bulunan bir spor salonuna götürüldüğü belirtilmişti.

Başkent Paris'te binlerce sığınmacı barakalar ve derme çatma çadırlarda yaşamını sürdürüyor.

Fransa yönetimi, sığınmacılara kötü muamele dışında, ilkel kamplardan tahliye edilen sığınmacıların geçici barınma merkezlerine yerleştirilmesi ve buralardan da kısa süre sonra çıkarılması konusunda eleştiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa sığınmacı

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