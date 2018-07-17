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Fransa'da sığınmacılara yardım eden 4 kişiye gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 20:21 | Son Güncelleme

Briançon'da "yasa dışı sığınmacıların ülkeye geçişini sağladıkları ve yardım ettikleri" gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı - Gözaltılar, Anayasa Mahkemesinin sığınmacılarla ilgili kararının ihlal edildiği gerekçesiyle Briançon Jandarma Komutanlığının önünde protesto edildi

PARİS (AA) - Fransa'nın Briançon kentinde, "yasa dışı sığınmacıların ülkeye geçişini sağladıkları ve yardım ettikleri" gerekçesiyle 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Le Figaro gazetesinde yer alan habere göre, sığınmacıların içinde bulunduğu kötü koşulları protesto amacıyla 22 Nisan'da İtalya sınırında düzenlenen yürüyüşe katılanlara yönelik soruşturma kapsamında, 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İnsani yardım faaliyeti yürüten bazı derneklerin mensupları, Anayasa Mahkemesi kararına aykırı olduğu gerekçesiyle 4 kişinin gözaltına alınmasını Briançon Jandarma Komutanlığı önünde protesto etti.

- Fransa Anayasa Mahkemesinin kararı

Fransa Anayasa Mahkemesi, yaklaşık 10 gün önce sığınmacıları kaçak yollarla sınırdan geçirdiği için 4 ay hapis cezasına çarptırılan Fransız çiftçi Cedric Herrou'nun "dayanışma" prensibi gereğince yargılanamayacağına hükmetmişti.

Mahkemenin bu kararına göre, "dayanışma" prensibi gereğince yasa dışı sığınmacılara yardım eden kişiler yargılanamayacak.

Sığınmacılar için İtalya'dan Fransa'ya geçiş noktası durumundaki Roya Vadisi'nde oturan 38 yaşındaki Herrou hakkında, sığınmacıların bölgeden geçişlerine ve Fransa'da barınmalarına yardımcı olduğu gerekçesiyle açılan dava, ülke kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Geçen yıl sığınmacıların sınırdan geçmesine yardım eden ve 50 kadar Eritreliyi devlet demiryollarına ait eski bir binaya yerleştirerek yasaları ihlal etmekle suçlanan Herrou, savcının suçlamalarını kabul etmişti. Herrou, "Evet mültecilere yardım ettim çünkü o insanların problemi vardı. Evet yaptım çünkü yardım etmem gerekiyordu. İnsanlar otoyol üzerinde ölüyordu. Acı çeken aileler vardı. Sınırları yerleştiren fakat sonuçlarıyla uğraşmayan bir devlet var." ifadelerini kullanmıştı.

Mahkeme, geçen yaz "Dayanışma" suçundan yargılanan Herrou'nun 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti. Şubat ayında ise mahkeme, yasa dışı sığınmacılara yardım ettiği gerekçesiyle Herrou'yu 3 bin avro para cezasına çarptırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Briançon Fransa sığınmacı yardım

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