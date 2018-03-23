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Fransa’da skandal

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 19:14 | Son Güncelleme

Fransa’daki üniversitelerde yapılması beklenen eğitim reformu protesto edilmeye devam ediyor.

Fransa’daki üniversitelerde yapılması beklenen eğitim reformu protesto edilmeye devam ediyor. Fransa’nın güneyinde bulunan Montpellier Üniversitesinde devam eden protestolar okulda derse girişleri engellerken üniversite yönetiminin uygulaması skandala neden oldu.
Hukuk fakültesinde yaşanan olaylara ilişkin Lena R. isimli öğrenci yaptığı açıklamada üniversite yönetiminin özel “şiddet timi” tutarak protestocu öğrencileri döverek dışarı çıkardığını açıkladı. Olayın detaylarını anlatan Lena R. “Yaklaşık 50 öğrenciydik. Dekanımız kar maskeli ve eli sopalı yaklaşık 10 kişilik ‘şiddet timine’ kapıyı açtı. Hiç konuşmadan hepimizi döverek ve sürüyerek dışarı çıkardılar. Haklarını ararken kanı dökülen öğrencileri izleyen hukuk fakültesi duayenini gördüm. Arkadaşımı kanlar içerisinde yerde yatarken gördüm. Okul yönetiminin şiddete alkış tuttuğunu gördüm. Öğrencilerden 3 tanesi sağlık ekipleri tarafından götürüldü. Polis duayenden izinsiz üniversiteye giremedi, bize bu şiddeti uygulayan adamları tutuklamadı, acil çıkışından kaçtılar.” diye konuştu.
Bu olayın cezasız kalmasını istemediğini ifade eden genç kız Facebook hesabından “Hukuk fakültesinin yerleri kan içerisinde kaldı. Polis hiçbir şey yapamadı. Milli eğitimimiz bu ise, bizi koruması gereken polis bu ise, ülkemiz bu ise korkuyorum” paylaşımını yaptı.
Konu ile alakalı açıklama yapan Hukuk Fakültesi Dekanı Philippe Petel şiddet gösteren grubun dışarıdan olduğunu reddederek, “Protestoculara karşı olan yine hukuk öğrencileriydi. Kar maskeli görmedim, gördüğüm birkaç kar maskeli de genellikle protestocular tarafındaydı. Ben eylemlere engel olan ve ders görmek isteyen o öğrencilerimle çok gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

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