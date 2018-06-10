Fransa'da tarım çalışanlarından rafinerilere blokaj eylemi

PARİS (AA) - Fransa'da hükümetin tarım reformu ve ham madde ithal politikasını reddeden tarım çalışanları, bu akşamdan itibaren ülke çapındaki rafinerilere ve yakıt depolarına blokaj uygulaması başlattı.

Fransa Ulusal Tarım İşletmeleri Federasyonu (FNSEA) ve Genç Çiftçiler (JA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülke çapında blokaj eylemlerinin bugünden itibaren başlatıldığı belirtildi.

FNSEA ve JA yönetimi, hükümetin tarım reformu ile imzalanan uluslararası anlaşmaları hedef alarak, çiftçilerin hammadde ithalatından zarar gördüğü gerekçesiyle ülke çapında rafinerilerde üretimin engelleneceğini duyurdu. Ülkede Total'e ait rafinerilerin yanında 200 civarındaki yakıt depolarında da giriş ve çıkışların tarım çalışanları tarafından engelleneceği açıklandı.

FNSEA Başkanı Christiane Lambert, France Info'ya yaptığı açıklamada, bu akşam saat 5, yarın sabah 9'dan itibaren de 13 rafinerinin bloke edileceğini söyledi.

Blokaj eyleminin üç gün olarak planlandığı ve hükümet tarafından geri dönüş sinyali verilmediği taktirde sürenin uzatılacağı kaydedildi.

Tarım çalışanları, hükümetin yıllık 300 bin ton palm yağı ithalatına izin vermesinin bardağı taşıran son damla olduğunu duyurmuştu. Fransız çiftçiler, palm yağı ithalatı ile ülkedeki 20 bine yakın kolza yağı üreticisinin kaderine terk edildiğini savunuyor.

Fransa'da iki yıl önce başlayan çalışma reformu protestoları çerçevesinde çok sayıda rafineri ve yakıt deposunda blokaj uygulanmış, yakıt sıkıntısı yaşanmıştı.

