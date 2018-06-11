HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Fransa'da tarım çalışanlarının eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 14:27 | Son Güncelleme

Fransa Tarım Bakanı Stephane Travert, tarım çalışanlarının rafinerilere ve yakıt depolarına blokaj uygulamasını yasa dışı olarak değerlendirdi

PARİS (AA) - Fransa Tarım Bakanı Stephane Travert, hükümetin tarım reformu ve ham madde ithalatı politikasını reddeden tarım çalışanlarının rafinerilere ve yakıt depolarına uyguladığı blokajın yasa dışı olduğunu söyledi.

Travert, RTL radyosunda katıldığı programda, tarım çalışanlarının rafinerilerdeki üretime ve yakıt depolarına giriş çıkışı engelleme eylemlerinin yasal olmadığını belirtti.

Bu yolla çözüm bulunamayacağını ifade eden Travert, bugün eylem için çağrıda bulunan iki sendikanın yetkilileri ile bir araya geleceğini ve bir çözüm yolu bulmaya çalışacaklarını dile getirdi.

Travert, palm yağı ithal etmek için Total'e verilen yetkinin geri alınmayacağına dikkati çekerek, Total'in kolza yağı üreticilerinin ürünlerini en uygun şekilde satın almasını ve depolamasını istediğini kaydetti.

Fransa Ulusal Tarım İşletmeleri Federasyonu (FNSEA) ve Genç Çiftçiler (JA) isimli sendikalar, dün yaptıkları yazılı açıklamada, ülke çapında blokaj eylemleri başlattıklarını duyurmuşlardı.

FNSEA ve JA yönetimi, hükümetin tarım reformuyla imzaladığı uluslararası anlaşmaları hedef alarak, çiftçilerin hammadde ithalatından zarar gördüğü gerekçesiyle ülke çapında rafinerilerde üretimi ve Total'e ait rafinerilerin yanında 200 civarındaki yakıt depolarında da giriş ve çıkışları engelleyeceklerini bildirmişti.

Blokaj eyleminin üç gün olarak planlandığı ve hükümet tarafından geri dönüş sinyali verilmediği taktirde sürenin uzatılacağı kaydedilmişti.

Tarım çalışanları, hükümetin yıllık 300 bin ton palm yağı ithalatına izin vermesini, bardağı taşıran son damla olarak yorumluyor. Fransız çiftçiler, palm yağı ithalatıyla ülkedeki 20 bine yakın kolza yağı üreticisinin kaderine terk edildiğini savunuyor.

PARTNERO filmlere bir de böyle bakın! Nasıl çekiliyorlar?O filmlere bir de böyle bakın! Nasıl çekiliyorlar?
Fotoğraflar // Başbakan Binali Yıldırım TÜSİAD heyetini kabul ettiFotoğraflar // Başbakan Binali Yıldırım TÜSİAD heyetini kabul etti
Eğlenme sırası babalardaEğlenme sırası babalarda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
blokaj eylemi Fransa Fransa Tarım Bakanı Stephane Travert Rafineri

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da 2 kişinin öldüğü kazada dehşete düşüren fotoğraf

Bursa'da 2 kişinin öldüğü kazada dehşete düşüren fotoğraf

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 100 bin liralık tazminat davası

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 100 bin liralık tazminat davası

Son dakika! İstanbul Şişli'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!

Son dakika! İstanbul Şişli'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!

İl dışı tayin atama 2018 sonuçları açıklandı mı? İl dışı tayin atama sonuçları nereden öğrenilir?

İl dışı tayin atama 2018 sonuçları açıklandı mı? İl dışı tayin atama sonuçları nereden öğrenilir?

MSB MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçları nereden öğrenilir?

MSB MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçları nereden öğrenilir?

Danıştay Üyesi Aysel Demirel'e CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tweet'i sonrasında istifa çağrısı

Danıştay Üyesi Aysel Demirel'e CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tweet'i sonrasında istifa çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.