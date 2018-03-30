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Fransa'da terörü öven kişiye 6 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 22:43 | Son Güncelleme

Terör saldırılarıyla ilgili "yeteri kadar kişi ölmediği" şeklinde paylaşımlarda bulunan genç, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

PARİS (AA) - Fransa'da geçen hafta düzenlenen terör saldırılarıyla ilgili sosyal medya hesabından "yeteri kadar kişi ölmediği" şeklinde paylaşımlarda bulunan gence, "terörü övmek" suçundan 6 ay hapis cezası verildi.

Le Figaro gazetesinde yer alan habere göre, Facebook'tan Trebes ve Carcassonne kentlerinde düzenlenen saldırılar hakkında "terör saldırılarında yeteri kadar kişi ölmediği" şeklindeki mesajları nedeniyle çarşamba günü gözaltına alınan 18 yaşındaki genç, acil yargılanma talebiyle bugün Carcassonne Ceza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkeme, zanlıya, "terörü övmek" suçundan 6 ay tecilli hapis cezası verdi ve 3 yıl boyunca gözetim altında tutarak eğitim veya iş zorunluğu getirdi.

Trebes kentinde geçen hafta bir süpermarkete düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren kasapla ilgili dün sosyal medya hesabından, "Onun için hiçbir sempati beslemiyor ve hatta adaletin yerini bulduğunu düşünüyorum." yazan hayvan hakları savunucusu kadına, "terörü övmek" suçundan 6 ay hapis cezası verilmişti.

Üç gün önce de Twitter'da "Macron'un bir seçmeni daha azaldı" şeklinde mesaj yayınlayan siyasetçi Stephane Poussier de mahkeme tarafından, "terörü övmek" suçundan bir yıl hapis ve 7 yıl vatandaşlık haklarından men cezasına çarptırılmıştı.

Trebes ve Carcassonne kentlerinde, Radouane Lakdim isimli terörist tarafından düzenlenen ve terör örgütü DEAŞ tarafından üstlenilen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.

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