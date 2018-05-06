Fransa'da Türkiye festivalleri

PARİS (AA) - Fransa'nın üç bölgesinde Türk dernekleri ve kültür merkezleri tarafından yapılan Türkiye festivallerine on binlerce kişi katıldı.
Fransa'nın Lyon, Belfort ve Rouen kentlerinde Türkiye tanıtım ve kültür festivalleri düzenlendi.
Lyon'da bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen "Festiculture Türkiye" tanıtım ve kültür festivalinde dev Ayasofya maketi ve mehter marşıyla açılış programı büyük ilgi gördü.
Açılışına binlerce kişinin katıldığı festival, 8 mayısa kadar devam edecek.
Festiculture'ü düzenleyen Lyon Türk Kültür Merkezi yöneticisi Ali Kemal Gözeller, her yıl katılımcı sayısının arttığını belirterek, Fransızlar ve ülkede yaşayan diğer ülke vatandaşlarının festivale ilgisinin gittikçe büyüdüğünü söyledi.
Festival bünyesinde Türkiye'den çok sayıda sanatçı ve tanınmış ismin Fransa'da yaşayan Türklerle bir araya geleceğini anlatan Gözeller, amaçlarının Fransa'da bir Türkiye havası oluşturmak ve özellikle yeni nesil ile ana vatan arasındaki bağı güçlendirmek olduğunu kaydetti.
Festiculture'ün açılışını Lyon Başkonsolosu Özgür Çakar, bölge milletvekilleri, yerel yöneticiler ve dernek temsilcileri birlikte gerçekleştirdi.
Festivale katılan TRT'de yayınlanan "Payitaht Abdülhamid" dizisinin başrol oyuncusu Bülent İnal ve dizide Tahsin Paşa rolünü oynayan yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.
- Belfort'ta Anadolu Festivali'nin ilki düzenlendi
Ülkenin doğusunda bulunan Belfort kentinde bu yıl ilk kez yapılan Anadolu Festivali, "Gelin Türkiye'yi keşfedin" sloganı ile kapılarını açtı.
Festivalin açılışına, bu yılın onur şehri olarak belirlenen Yozgat'tan gelen Vali Yardımcısı Salih Altun ve Strazburg Başkonsolosu Rami Şaylıman'ın da aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı.
Türkiye'den ve Avrupa'nın birçok ülkesinden sanat, kültür ve gösteri alanında faaliyette bulunan kişi ve grupların sahne alacağı festivalde, ilk gün Uğur Işılak şarkı ve türküleriyle ziyaretçilere Anadolu havası yaşattı.
Cojep International tarafından düzenlenen festivalin yöneticilerinden Celil Yılmaz, her sene farklı bir şehrin onur konuğu ilan edileceği festivallerde Türklere olduğu kadar Fransız vatandaşlarına yönelik etkinliklerin de planlandığını ve her yaşa hitap eden gösterilerle Türkiye'yi yeniden keşfetme imkanı sunulduğunu söyledi.
- Rouen Türk kültür festivali
Ülkenin kuzeyinde bulunan Rouen kentinde Türk Kültür Derneği tarafından düzenlenen Türkiye Festivali'ne yoğun katılım dikkati çekti.
Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ve Fransa Ulusal Meclisi Türk-Fransız Dostluk Grubu üyesi bölge milletvekili Sira Sylla da festivali ziyaret ederek stantları gezip yetkililerden bilgi aldı.
Fransa'da kermes ve festivaller ayı olarak gösterilen mayıs ayı boyunca çok sayıda şehirde Türk dernekleri ve kültür merkezleri tarafından yapılan etkinlik ve festivallere on binlerce kişinin katıldığı belirtiliyor.
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