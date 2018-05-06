Fransa'da Türkiye festivalleri

Festival bünyesinde Türkiye'den çok sayıda sanatçı ve tanınmış ismin Fransa'da yaşayan Türklerle bir araya geleceğini anlatan Gözeller, amaçlarının Fransa'da bir Türkiye havası oluşturmak ve özellikle yeni nesil ile ana vatan arasındaki bağı güçlendirmek olduğunu kaydetti.

Festiculture'ü düzenleyen Lyon Türk Kültür Merkezi yöneticisi Ali Kemal Gözeller, her yıl katılımcı sayısının arttığını belirterek, Fransızlar ve ülkede yaşayan diğer ülke vatandaşlarının festivale ilgisinin gittikçe büyüdüğünü söyledi.

Açılışına binlerce kişinin katıldığı festival, 8 mayısa kadar devam edecek.

Lyon'da bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen "Festiculture Türkiye" tanıtım ve kültür festivalinde dev Ayasofya maketi ve mehter marşıyla açılış programı büyük ilgi gördü.

Fransa'nın Lyon, Belfort ve Rouen kentlerinde Türkiye tanıtım ve kültür festivalleri düzenlendi.

PARİS (AA) - Fransa'nın üç bölgesinde Türk dernekleri ve kültür merkezleri tarafından yapılan Türkiye festivallerine on binlerce kişi katıldı.

Festivale katılan TRT'de yayınlanan "Payitaht Abdülhamid" dizisinin başrol oyuncusu Bülent İnal ve dizide Tahsin Paşa rolünü oynayan yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

- Belfort'ta Anadolu Festivali'nin ilki düzenlendi

Ülkenin doğusunda bulunan Belfort kentinde bu yıl ilk kez yapılan Anadolu Festivali, "Gelin Türkiye'yi keşfedin" sloganı ile kapılarını açtı.

Festivalin açılışına, bu yılın onur şehri olarak belirlenen Yozgat'tan gelen Vali Yardımcısı Salih Altun ve Strazburg Başkonsolosu Rami Şaylıman'ın da aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'den ve Avrupa'nın birçok ülkesinden sanat, kültür ve gösteri alanında faaliyette bulunan kişi ve grupların sahne alacağı festivalde, ilk gün Uğur Işılak şarkı ve türküleriyle ziyaretçilere Anadolu havası yaşattı.

Cojep International tarafından düzenlenen festivalin yöneticilerinden Celil Yılmaz, her sene farklı bir şehrin onur konuğu ilan edileceği festivallerde Türklere olduğu kadar Fransız vatandaşlarına yönelik etkinliklerin de planlandığını ve her yaşa hitap eden gösterilerle Türkiye'yi yeniden keşfetme imkanı sunulduğunu söyledi.