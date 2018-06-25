Fransa'da Türkler sokaklarda konvoy oluşturdu

STRAZBURG (AA) - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi ilk sonuçlarının açıklanmasından sonra Fransa'da yaşayan Türkler, ellerinde Türk bayrakları, AK Parti ve MHP flamalarıyla sokaklara çıkarak sevinç gösterisi düzenledi.

Türkiye'de seçimlerin sonuçlarını merakla bekleyen Türk vatandaşları, Fransa'da dernek ve iş yerlerinde bir araya gelerek sonuçları takip etti.

Strazburg kentinde ilk sonuçların açıklanmasıyla birlikte araçlarıyla uzun konvoylar oluşturan vatandaşlar, şehir merkezinde tur attıktan sonra Avrupa Parlamentosu'nun (AP) önünde buluşarak sevinç gösterisi düzenledi.

Şehrin Vosges Bulvarında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Strazburg Başkonsolosluğu binası önünde toplanan çok sayıda kişi, buradan klakson ve sloganlar eşliğinde AP önüne geldi. Burada dev bir Türk bayrağı açan vatandaşlar, ellerinde Ak Parti, MHP ve bazı derneklere ait flamalarla sloganlar attı.

"Recep Tayyip Erdoğan", "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Türkiye seninle gurur duyuyor" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde uzun süre slogan atan vatandaşlar, araçlarıyla klakson ve şarkılar eşliğinde seçimlerin sonucundan duydukları memnuniyeti dile getirdi.