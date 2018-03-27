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Fransa'da Türklere ait binada yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 13:12 | Son Güncelleme

Flers kentinde iki katlı bir binada çıkan yangında kundaklanma şüphesi üzerinde duruluyor

PARİS (AA) - Fransa'nın kuzeybatısındaki Flers kentinde Türklere ait iki katlı bir binada çıkan ve bir kişinin yaralandığı yangında kundaklanma ihtimali üzerinde duruluyor.

Flers Türk-Fransız Derneği Başkanı Selçuk Bilici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çetin Ayda Odabaş'ın iş yeri olarak kullandığı ve üst katında Aktaş ailesinin yaşadığı binanın "alçakça" bir saldırı ve kundaklama sonucu yandığını bildirdi.

Flers'de yaşayan Türk toplumunun olaya büyük tepki gösterdiğini kaydeden Bilici, bugün akşam saatlerinde binanın önünde Türkiye'nin Nant Başkonsolosu İshak Ebrar Çubukçu ve Flers Belediye Başkanı Yves Goasdoue'nın da katılacağı bir basın açıklamasının yapılacağını duyurdu.

Yerel Ouest-France gazetesinde yer alan habere göre, Flers kentinin Pont Feron mahallesinde dün sabah saatlerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti ve yangını 2 saat içerisinde söndürdü.

Haberde, yangının bir saldırı sonucu meydana geldiği, işyerinin iki terasında alevlerin yayıldığı, kafe olarak kullanılan iş yeri ve üst kattaki dairelerin ciddi hasar gördüğü belirtildi.

Yangının çıktığı sırada 12 kişinin olay yerinde olduğu belirtilen haberde, bir kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Öte yandan Fransa'nın doğusunda bulunan Colmar kentinde de, geçen hafta otobüs durağında bekleyen iki gence terör örgütü PKK yanlılarının saldırdığı belirtildi.

Bıçak ve cop taşıyan 10'a yakın kişinin saldırısına uğrayan 17 yaşındaki Türk gencinin vücudunda kırıklar olduğu belirlendi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan gencin babası Durdu Akça, "Colmar Fuarı'nı gezdikten sonra otobüs durağında bekleyen iki gence saldırıda bulundular. Biz bu saldırıyı kınıyoruz. Polisin de daha dikkatli davranmasını ve güvenliğimizi sağlamasını bekliyoruz. Suç duyurusunda bulunduk. Saldırganların yakalanarak en kısa zamanda cezalarını çekmelerini istiyoruz." dedi.

Fransa'nın Grenoble kentinde geçen hafta Türklere ait bir markette çıkan yangında yaralanan ve hastaneye kaldırılan bir kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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