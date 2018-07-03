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Fransa'da tutuklu sığınmacı çocukların sayısı yüzde 70 arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 17:54 | Son Güncelleme

Ülkede geçen yıl adli tutukluluk merkezlerine yerleştirilen sığınmacı sayısı 46 bin 800'e ulaştı, tutuklu sığınmacı çocuk sayısı ise yüzde 70 arttı

PARİS (AA) - Fransa'da geçen yıl adli tutukluluk merkezlerine yerleştirilen sığınmacı sayısının 46 bin 800 olduğu, buraya yerleştirilen çocuk sayısının yüzde 70 oranında arttığı bildirildi.

Çok sayıda dernek tarafından hazırlanan adli tutukluluk merkezlerindeki sığınmacıların durumu hakkında raporun detayları basın toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı.

Bu merkezlerde sığınmacılara destek amacıyla çalışmalar yürüten 6 derneğin hazırladığı yıllık raporda, Fransa'nın sığınmacıları çeşitli nedenlerle gözaltına alma, tutuklama ve sınır dışı etme faaliyetleri bakımından diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden açık ara önde olduğu belirtildi.

Raporda, 2017'de 304 sığınmacı çocuğun adli tutukluluk merkezlerine yerleştirildiği, bunların yarıdan fazlasının 6 yaşın altında, yüzde 20'sinin ise iki yaşından küçük olduğu kaydedildi. Bu rakamın 2015 sonunda 106 olduğu ifade edilen raporda, çocukların tutulduğu merkezlerin fiziki durumu "içler acısı" olarak tanımlandı.

Adli tutukluluk merkezlerinde tutulan sığınmacıların sınır dışı edilmek üzere ilkel şartlarda bekletildiği vurgulanan raporda, parlamentoda azami adli tutukluluk süresinin 45 günden 90 güne çıkarılmasını öngören bir yasa tasarısının görüşüldüğü kaydedildi.

Bu değişikliğin Fransa'nın insan hakları ve özgürlükler alanında dünya çapında edindiği "şöhrete" ters olduğu dile getirildi.

- "İnsanlık dışı duruşunuzu unutmayacağız"

Fransa genelinde sayıları 25 olan adli tutukluluk merkezlerinde tutulan çocukların durumuna dair eleştiriler son dönemde arttı.

Sığınmacılara destek çalışmaları yürüten Cimade derneği, yaptığı açıklamada, şubatta Paris yakınlarındaki Mesnil-Amelot adli tutukluluk merkezinde oda sıcaklığının 10 santigrat derecenin altında olduğunu belirterek, İçişleri Bakanı Gerard Collomb'a hitaben, "Sayın Collomb, insanlık dışı duruşunuzu asla unutmayacağız." ifadesini kullanmıştı.

Aralık 2017'de ise Marsilya'da sınır dışı edilmeyi bekleyen 23 yaşındaki bir Arnavut sığınmacı, adli tutukluluk merkezinde kendini asarak yaşamına son vermişti.

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Adli tutukluluk merkezi Fransa sığınmacı çocuklar

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