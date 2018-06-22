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Fransa'da uyuşturucu mafyasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 21:19 | Son Güncelleme

Marsilya'da düzenlenen polis operasyonuyla kentin en büyük uyuşturucu şebekesi çökertildi

MARSİLYA (AA) - Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde, düzenlenen operasyonla şehrin en büyük uyuşturucu ticareti yapan şebekesinin çökertildiği bildirildi.

Marsilya Polisi Genel Müdürü Eric Arella, yaptığı açıklamada, kentte uyuşturucu ticareti yapan en büyük şebekeye yönelik düzenlenen polis operasyonunda 20 kişinin gözaltına alındığı ve 1'i şebeke lideri olmak üzere 8 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Toplam 250 polisin katıldığı operasyonda, 200 kilo uyuşturucu, 9 silah ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 30 bin avro ele geçirildiği kaydedildi.

Gözaltına alınan 20 kişiden 2'sinin daha önce uyuşturucu ticareti yapmak suçundan arandığı belirtilirken, söz konusu şebeke üyelerinin her gün yaklaşık 900 kişiye sattıkları uyuşturucudan 40 ila 50 bin avro kazanç sağladıklarının tahmin edildiği bilgisi de paylaşıldı.

Fransa'da uyuşturucu çetelerinin adeta merkezi olarak bilinen Marsilya'da, bu yıl çeteler arasında çıkan çatışmalarda ise 12 kişi hayatını kaybetti.

Yaşamını yitirinler arasında, uzun yıllar önce Fransa'ya göç eden Bayburtlu bir ailenin en küçük ve tek erkek çocuğu olan 28 yaşındaki otobüs sürücüsü Engin Güneş de bulunuyor.

Yaklaşık bir ay önce vefat eden Güneş için geçen hafta binlerce kişinin katıldığı "beyaz yürüyüş" düzenlenmişti.

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Fransa Marsilya operasyon polis uyuşturucu

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