Fransa'da yaşayan gurbetçi, memleketinde komşu köye kütüphane yaptırdı

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ancak Fransa'da yaşayan Hakim Hoşgül (52), doğup büyüdüğü Cumhuriyet köyüne komşu olan Kümbet köyüne kütüphane yaptırıp, köylülerin okuması için kitaplar gönderdi.
Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, bankada açtıkları ortak hesapta topladıkları paralarla memleketleri Karakoçan'ın Kümbet köyüne 'köy konağı' yaptırdı. 30 yıldır Fransa'da yaşayan ve yaz aylarında memleketi Karakoça'nın Cumhuriyet köyüne gelen Hakim Hoşgül ise köylerine 26 kilometre uzaklıkta olan Kümbet köyüne destek için kütüphane yaptırdı. Köyde başta çocuklar olmak üzere herkese okuma alışkanlığı kazandırmak isteyen Hoşgül, kütüphaneye ayrıca 250 kitap gönderdi.
KARAKOÇAN'DA KÜTÜPHANESİ OLAN İLK KÖY
Komşu köye kütüphane yaptıran Hakim Hoşgül, Fransa'da 30 yıldan fazla bir süredir yaşadığını, doğup büyüdüğü topraklara yaz aylarında ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi. Hoşgül, şöyle dedi:
"Karakoçan'a olan özlemimizi yaz aylarında ailece ziyaretlerimizde gidermeye çalışıyoruz. Ekonomik sebeplerden köylerimize yeterince hizmet olmadığını görmek bizleri her ziyaretimizde hüzünlendiriyordu. Her geçen gün gelişen dünyaya uyum sağlamak, yenilikleri doğup büyüdüğümüz köylerimize uygulamak için köylülerin ve gurbetçilerin dayanışması takdir edilecek bir davranış. Komşu köyümüzde yapılan dayanışmayı duydum, çok gururlandım benim de bu güzel dayanışma da bir katkımın olmasını yürekten istedim. Okumayı çok seven biri olarak gelecek nesillerimizin ve köye gelen gurbetçilerimizin en zaruri ihtiyacı olan kütüphane eksiğini gidermek için gerekli çalışmalar yaptım ve komşu köyümüzün bu güzel köy konağına kütüphaneyi hediye olarak yaptırdım. Eğer bilgilerim yanlış değilse Karakoçan'ın 87 köyü içerinde kütüphanesi olan ilk köy artık Kümbet oldu."
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