Fransa'daki demiryolu çalışanlarının grevi

PARİS (AA) - Fransa'da geçen hafta başlayan ve ulaşımın felç olmasına neden olan demiryolu çalışanlarının grevinin daha da uzayabileceği bildirildi.

Fransız Demiryolları İdaresi (SNCF) çalışanlarını temsilen 4 sendika yöneticisi, demiryolu reformu ve çalışanların statüsü hakkında görüşmek için Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne ile bir araya geldi.

Toplantının ardından açıklama yapan Genel İş Konfederasyonu (CGT) Demiryolu Şubesi Genel Sekreteri Laurent Brun, "Eğer hükümet bu şekilde devam ederse grev süresi uzatılır." dedi. Brun, 28 Haziran'a kadar devam edeceği ilan edilen grevlerin yaz aylarında da sürebileceğine işaret etti.

Toplantıya katılan 4 sendikadan biri olan SUD Rail'in temsilcisi Erik Meyer ise "Bugün burada yaşananlar kesinlikle kabul edilemez. Demiryolu işçilerinin en önemli talepleri pazarlık konusu bile edilmedi." ifadelerini kullandı. Meyer, pazartesi gününden itibaren grevin sertleşeceğini ve daha çok katılımlı hale getirileceğini kaydetti.

CGT, Unsa, SUD Rail, CFDT sendikalarınca yapılan ortak açıklamada, 3 Nisan'dan itibaren geçerli olmak kaydıyla 28 Haziran'a kadar, haftanın 2 günü ülke genelinde greve gitme kararı alındığı belirtilmişti.