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Fransa'daki gösterilere 500 bin kişi katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 22:19 | Son Güncelleme

Hükümetin reform ve kemer sıkma politikalarını protesto etmek amacıyla 180 kentte düzenlenen gösterilere 500 bin kişinin katıldığı belirtildi - Başkent Paris'te 49 bin kişinin katıldığı yürüyüşte olaylar çıktı, araçları yakarak dükkanlara saldıran göstericilere polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti

PARİS (AA) - Fransa'da hükümetin reform ve kemer sıkma politikalarını protesto amacıyla 180 kentte düzenlenen gösterilere 500 bin kişinin katıldığı bildirildi.

France Info'da yer alan haberde, demiryolu sektörü ve kamu çalışanlarının başı çektiği gösterilerin öğle saatlerinde başladığı ve havanın kararmasıyla sona erdiği belirtildi.

Hükümetin reform projeleri ve kemer sıkmaya yönelik çalışmalarını protesto için ülke genelinde yaklaşık 500 bin kişinin sokağa çıktığı ifade edildi.

Gösterilerin 180 ayrı noktada düzenlendiği, Paris ve Nantes kentlerindeki gösterilerde şiddet olaylarının yaşandığı bildirildi.

Başkent Paris'te Doğu Tren Garı'ndan Bastille Meydanı'na doğru yürüyen 35 bin demiryolu çalışanı, Nation Meydanı'nda toplanarak Bastille'e yürüyen 14 bin kamu çalışanıyla birleşti. Demiryolu çalışanlarının yürüyüşünde çıkan şiddet olayları nedeniyle polisin tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandığı, göstericilerin bir aracı yakarak çok sayıda işyerine zarar verdiği kaydedildi.

Ülkenin kuzeybatısında bulunan Nantes şehrinde de benzer sahnelerin yaşandığı, valilik binasına tehlikeli madde ve boya fırlatan göstericilere güvenlik güçlerinin gaz ve tazyikli suyla müdahale ettiği belirtildi.

Fransa'da "Kara Perşembe" olarak adlandırılan gösteri ve grevler dalgasına demiryolu çalışanları, emekliler, öğretmenler, hastane, belediye ve havalimanı çalışanları ve ilgili sendikaların çağrılarına destek veren kişiler katıldı. Ülkede şehir içi ve şehirlerarası ulaşımın sağlandığı tren ve metro hatlarında grev ve gösteriler nedeniyle büyük aksaklıklar yaşanırken, çok sayıda lise ve üniversitede de eğitimin kesintiye uğradığı açıklandı.

Hükümetin demiryolu çalışanlarının statüleri hakkındaki reform planı ve bu planın kararname ile yürürlüğe konulacağının açıklanmasına tepki gösteren demiryolu çalışanları, daha önce 3 Nisan'da başlayacak ve 36 gün sürecek grev kararı aldıklarını duyurmuştu.

Kamu çalışanları ise hükümetten, tasarruf tedbirleri çerçevesinde 120 bin kamu çalışanının işten çıkarılması gibi çok sayıda değişiklik öngören eylem planının rafa kaldırılmasını talep etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa genel grev protesto gösterileri

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