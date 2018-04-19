Fransa'daki grev ve gösteriler

Ülkenin farklı bölgelerinde üniversiteleri blokaj eden öğrenciler de yürüyüşe katıldı. Sorbonne başta olmak üzere farklı üniversitelerden gelen öğrencilerin de bulunduğu grubun yürüyüş güzergahından çıkmaya çalışması üzerine gerginlik yaşandı. Gerginliğin artması nedeniyle polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, biber gazı ve tazyikli su kullandı. Bu arada, çok sayıda iş yeri ve otobüs durakları zarar gördü, bir otelin giriş kapısı da kırıldı.

Polis, gösteriye 15 bin 300, organizasyon komitesi ise 45 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Başkent Paris'te Montparnasse Meydanı'ndan İtalya Meydanı'na kadar yürüyen göstericilere CGT Genel Sekreteri Philippe Martinez ve çok sayıda siyasetçi destek verdi.

Demiryolu, sağlık, enerji, temizlik, havacılık, posta işletmeleri, eğitim ve kamu çalışanları ile öğrenciler gösterilere katıldı.

Ülkenin en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonunun (CGT), çok sayıda sendikanın desteğiyle "Mücadeleyi Birleştirme" sloganıyla düzenlediği grev ve gösteri çağrısına 130'dan fazla kentte katılım oldu.

PARİS (AA) - Fransa'da, hükümetin reform ve kemer sıkma politikalarını protesto için 130'dan fazla kentte düzenlenen grev ve gösterilere onbinlerce kişi katılırken, başkent Paris'teki yürüyüşte şiddet olayları yaşandı.

Grev nedeniyle Paris yakınlarındaki Versay Sarayı'nın da ziyarete kapatıldığı duyuruldu.

Ülkenin güneyindeki Marsilya şehrinde de Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Başkanı Jean-Luc Melenchon'un da katılarak destek verdiği gösteriye, Valilik 5 bin 500, organizasyon komitesi ise 65 bin kişinin katıldığını bildirdi.

Ülkenin Dieppe, Rennes, Rouen, Lyon, Nantes, Bordeaux ve Strasbourg kentlerinde düzenlenen gösterilerin katılımcı sayısı bakımından öne çıktığı belirtildi.

Hükümetin reform ve kemer sıkma politikaları çerçevesinde çok sayıda sektörde planlanan değişiklikler nedeniyle ülkede bir süredir grev ve gösteriler düzenleniyor. Kademeli olarak adlandırılan haftanın belli günleri düzenlenen grevler dışında, 22 Mart'ta genel grev düzenlenmiş ve buna 500 bin kişinin katıldığı açıklanmıştı.

Havacılık, demiryolu ve enerji sektörlerinin haziran ayının sonuna kadar grevlere devam edeceği açıklanırken, üniversitelerde devam eden blokaj eylemlerinin sertleşeceği iddia ediliyor.

Ülkede 5 üniversitenin tamamen, 50'ye yakın üniversite veya fakültenin de kısmen kapatılarak eğitime engel olunduğu öğrenildi.