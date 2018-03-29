Fransa'daki greve enerji sektörü de katıldı

PARİS (AA) - Fransa'da çok sayıda çalışma alanını etkileyen grev dalgasına elektrik ve gaz sektörünün de katılacağı bildirildi.

Ülkenin en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT), enerji sektörü çalışanlarının genel greve katılımıyla ilgili bildiri yayımladı.

Bildiride, CGT'ye bağlı ve ülkede enerji alanında en büyük organizasyon olan Ulusal Enerji ve Maden Federasyonu çalışanlarının 1 Nisan'dan itibaren 28 Haziran'a kadar greve gitme kararı aldığı, bu yöndeki bildirinin ilgili birimlere gönderildiği kaydedildi.

Hükümetin hazırlık aşamasını sürdürdüğü "2019-2023 enerji planlaması" çalışmalarında sektör çalışanlarının görüşlerinin de dikkate alınması çağrısı yapılan bildiride, 19 Nisan'da ülke çapında yapılacak genel gösteriye de katılma kararı alındığı belirtildi.

Bu arada ülkedeki grev dalgasına marketler zinciri Carrefour çalışanlarının da katılacağı açıklandı.

Fransa çapında 5 bin 718 mağazası bulunan zincir çalışanlarının üye olduğu CGT, CFDT ve FO sendikalarınca yapılan açıklamalarda, cumartesi günü ülke genelindeki Carrefour mağazalarının kapatılacağı, kapatılmayan mağazaların ise çalışanlar aracılığıyla satış yapmalarının engelleneceği bildirildi.