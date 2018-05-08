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Fransa'daki 'Kur'an-ı Kerim' tartışmasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 14:52 | Son Güncelleme

TÜGVA Niğde Şubesi ile Akademik Düşünce Eğitim Medeniyet Topluluğu üyeleri, Fransa'da yayımlanan bildiriye tepki gösterdi

NİĞDE (AA) - Fransa'da aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, üç eski başbakan, Yahudi ve Hristiyan cemaati temsilcileriyle yazarların da bulunduğu 300 kişinin imzasıyla yayımlanan, Kur'an-ı Kerim'den "şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı gerekçesiyle bazı ayetlerin çıkarılması" yönündeki bildiri, Niğde'de protesto edildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Niğde Şubesi ile Akademik Düşünce Eğitim Medeniyet Topluluğu üyeleri, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi önünde bir araya geldi.

TÜGVA üniversite temsilcisi Zeynel Abidin Kızıl, grup adına yaptığı açıklamada, yakın zamanda gerçekleşen bu olaya karşı, tüm İslam aleminin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan saldırıya asla sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Kızıl, "Tüm kamuoyu huzurunda açıkça bu saldırıyı telin ediyoruz. Herkes bilsin ki istedikleri kadar toplansınlar, çabalasınlar her şeyden ve herkesten büyük olan Rabbimizin koruduğu kutsal kitabımızı asla değiştiremeyecekler, bozamayacaklar, bir ayetini dahi çıkartıp ekleyemeyecekler." dedi.

Kızıl, Kur'an-ı Kerim'i değiştirmek isteyenlere Türk gençliğinin izin vermeyeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Batı Yahudilere yaptığı en büyük soykırımı unutmuş olmalı. Oysaki Yahudiler, Osmanlı zamanında da bizim topraklarımızda İslam'ın yüce anlayışı içerisinde güvenle yaşamış ve günümüzde de aynı güven içinde yaşıyor. Bu tarih bilmez açıklamalarıyla algı oluşturmaya çalışıyorlar. Ama unutmasınlar ki tarih Batı'nın gerçek yüzünü iyi biliyor. Daha yakın zamanda Bosna'da Avrupa'nın gözü önünde ve BM gözetiminde on binlerce Müslüman'ın nasıl katledildiğini hepimiz iyi biliyoruz. Önce bu soykırımın hesabını vermesi gereken Batı, gerçeklerden kaçıyor."

Grup açıklamanın ardından dağıldı.

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