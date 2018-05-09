Fransa'da, aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, üç eski başbakan, Yahudi ve Hristiyan cemaat temsilcileriyle yazarların da bulunduğu 300 kişinin imzasıyla yayımlanan, Kur'an-ı Kerim'den "şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı iddiasıyla bazı ayetlerin çıkarılması" yönündeki bildiriye Kahramanmaraş ve Gaziantep'te tepki gösterildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İlahiyat Fakültesi öğrencileri İlahiyat Fakültesi önünde toplandı.

Grup adına basın açıklaması yapan TÜGVA İl Yüksek Öğretim Koordinatörü Enes Dölek, bu vahim olaya karşı tüm İslam alemini harekete geçmeye davet etti.

Geçmişten bu yana İslam dinine karşı en alçakça saldırıları yapmakla meşgul olmuş, İslam dininin içeriğini değiştirmek için çalışmış olan Batılı ülkelerin Kur'an-ı Kerim'den haz almadıklarını belirten Dölek, şunları söyledi:

"Batı, 'İslam'ı nasıl parçalarız, Müslümanları nasıl gerçek İslam'dan koparırız' diye büyük bir uğraş veriyor. Yüzyıllarca İslam'ın hakim kılındığı coğrafyada, ecdadımızın yönetiminde, yani Osmanlı Devleti zamanında, buna cesaret edemeyen Fransa, şimdi şiddet ve Yahudi düşmanlığı yapıyor bahanesi ile Kur'an-ı Kerim'i değiştirme densizliğine cüret ediyor. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturunu esas kılmış olan Osmanlı'nın nasıl bir medeniyet kurduğunu tüm dünya iyi bilir."