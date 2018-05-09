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Fransa'daki "Kur'an-ı Kerim" tartışmasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 23:17 | Son Güncelleme

Alperen Ocakları üyeleri, Fransa'da yayımlanan bildiriyi Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti

İSTANBUL (AA) - Fransa'da, aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, üç eski başbakan, Yahudi ve Hristiyan cemaat temsilcileriyle yazarların da bulunduğu 300 kişinin imzasıyla yayımlanan, Kur'an-ı Kerim'den "şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı iddiasıyla bazı ayetlerin çıkarılması" yönündeki bildiri, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

Alperen Ocakları Vakfı İstanbul İl Başkanlığı üyesi bir grup, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki Başkonsolosluk binası önünde toplandı.

"Vatan için ant içtik. Bayrak için kefen biçtik" yazılı pankart açan grup "Kanımız aksa da zafer İslamın" ve "Biz biz biz, Muhsin Başkan'ın askerleriyiz" şeklinde sloganlar attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Alperen Ocakları Vakfı İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, bu şeytanca planlanmış saldırıyı şiddetle, nefretle kınadıklarını ve lanetlediklerini söyledi.

Bu saldırının cahiliye dönemini aratmayan anlayışın tezahürü olduğunu ifade eden Mican, "Bu bildiri sözde Avrupa medeniyetinin çöküşüdür, iflasıdır. Böyle bir açıklama kabul edilemez. Dolayısıyla bu bildiriye ilk karşı çıkması gereken, anlamsız bir şekilde susan Hristiyanlar'ın dini lideri Papa olmalıydı. Bu bildiriye ilk karşı durması gerekenler dünyanın dini liderleri olmalıydı ama görüyoruz ki mesele hak din İslam olunca hepsi kör, sağır ve dilsizdir." dedi

"Barbarlığın zirvesi" olan Avrupa Engizisyon Mahkemelerinde Yahudi çocuklarının kurtarılmasını vicdanlara emredenin insana değer veren Kuran-ı Kerim olduğunu hatırlatan Mican, "Yahudi çocuklarını ve Müslümanları katleden ise bugünün Avrupa barbarlığıydı. Kudüs'te Haçlı katillerinin yıktığı ve tahrip ettiği Yahudilerin Ağlama Duvarı'nı inşa ettiren vicdan Kuran'ın insana verdiği vicdan idi." ifadelerini kullandı.

Mican, "Şiddet içerikli ayetlerin yüce kitabımızdan çıkarılmasını talep eden sözde aydın müsveddeleri tarihlerine dönüp bakarak, şiddeti kimlerin hayatlarından ve hafızalarından çıkarması gerektiğini düşünmelidir." dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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