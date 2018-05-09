İSTANBUL (AA) - Fransa'da, aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, üç eski başbakan, Yahudi ve Hristiyan cemaat temsilcileriyle yazarların da bulunduğu 300 kişinin imzasıyla yayımlanan, Kur'an-ı Kerim'den "şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı iddiasıyla bazı ayetlerin çıkarılması" yönündeki bildiri, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

Alperen Ocakları Vakfı İstanbul İl Başkanlığı üyesi bir grup, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki Başkonsolosluk binası önünde toplandı.

"Vatan için ant içtik. Bayrak için kefen biçtik" yazılı pankart açan grup "Kanımız aksa da zafer İslamın" ve "Biz biz biz, Muhsin Başkan'ın askerleriyiz" şeklinde sloganlar attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Alperen Ocakları Vakfı İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, bu şeytanca planlanmış saldırıyı şiddetle, nefretle kınadıklarını ve lanetlediklerini söyledi.

Bu saldırının cahiliye dönemini aratmayan anlayışın tezahürü olduğunu ifade eden Mican, "Bu bildiri sözde Avrupa medeniyetinin çöküşüdür, iflasıdır. Böyle bir açıklama kabul edilemez. Dolayısıyla bu bildiriye ilk karşı çıkması gereken, anlamsız bir şekilde susan Hristiyanlar'ın dini lideri Papa olmalıydı. Bu bildiriye ilk karşı durması gerekenler dünyanın dini liderleri olmalıydı ama görüyoruz ki mesele hak din İslam olunca hepsi kör, sağır ve dilsizdir." dedi