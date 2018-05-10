Yüce İslam dininin kutsal rehberi olan Kur'anı Kerim'e yapılan bu saldırıya ve gelecekte yapılması muhtemel saldırılara asla sessiz kalmayacaklarını ifade eden Aksu, "Tüm kamuoyu huzurunda bu saldırıyı kınıyoruz. İstedikleri kadar toplansınlar, çabalasınlar her şeyden ve herkesten büyük olan Rabbimizin koruduğu kutsal kitabımızı asla değiştiremeyecekler, bozamayacaklar, bir ayet dahi çıkarıp, ekleyemeyecekler." diye konuştu.

Fransa'da, aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, üç eski başbakan, Yahudi ve Hristiyan cemaat temsilcileriyle yazarların da bulunduğu 300 kişinin imzasıyla yayımlanan, Kur'an-ı Kerim'den "şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı iddiasıyla bazı ayetlerin çıkarılması" yönündeki bildiri Sakarya'da protesto edildi.

Aksu, geçmişten beri İslam'a karşı en alçakça saldırıları yapan Batı'nın özellikle Kur'an'dan da haz almadığını dile getirdi.

Yüzyıllarca İslam'ın hakim olduğu coğrafyada buna cesaret edemeyen Fransa'nın şimdilerde, "şiddet ve Yahudi düşmanlığı yapıyor" bahanesi ile Kur'anı değiştirme densizliğine cüret ettiğini belirten Aksu, "Osmanlı Avrupa'ya medeniyet götürmüştür. Tüm insanlığı kucaklayan hoşgörü ve sevgiyle, Avrupa toplumunun dinlerini huzur içerisinde yaşamasını her alanda sağlamıştır. Yahudi düşmanlığı diyorlar! Batı, Yahudilere yaptığı büyük soykırımı unutmuş olmalı." ifadesini kullandı.

Yahudilerin Osmanlı zamanında İslam'ın yüce anlayışı sayesinde güvenle yaşadığını işaret eden Aksu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu tarih bilmez açıklamalarıyla algı oluşturmaya çalışıyorlar. Tarih, Batı'nın gerçek yüzünü iyi biliyor. Daha yakın zamanda Bosna'da Avrupa'nın, Birleşmiş Milletlerin gözü önünde onbinlerce silahsız Müslümanın nasıl katledildiğini iyi biliyoruz. Önce bu soykırımın hesabını vermesi gereken Batı, gerçeklerden kaçıyor. Fransa, öncelikle sömürgeleştirdiği Afrika ülkelerinin hesabını vermelidir. Şunu iyi bilmeliyiz ki; Dünya'da huzur getirecek düzen Allah'ın indirdiği Kur'anı Kerim'in düzenidir. Onu anladığınız gün tüm dünyada şiddet azalacaktır. Bizim dinimiz şefkat, barış ve merhamet dinidir. Yüce Allah'ın kelamı olan Kur'anı Kerim insanların değiştirmeye güç yetireceği bir kitap değildir. İslam dinimizin kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i değiştirmeye çalışan kim olursa olsun biz Türkiye'nin gençliği olarak buna asla izin vermeyeceğiz."

