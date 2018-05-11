İSTANBUL (AA) - Fransa'da, aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, üç eski başbakan, Yahudi ve Hristiyan cemaat temsilcileriyle yazarların da bulunduğu 300 kişinin imzasıyla yayımlanan, Kur'an-ı Kerim'den "şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı iddiasıyla bazı ayetlerin çıkarılması" yönündeki bildirinin yok hükmünde sayılması ve ülkenin caydırıcı bir tazminata mahkum edilmesi talebiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuruda bulunuldu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen yazar Kürşad Berkkan ve avukat İsmail Barbaros Aslan, hazırladıkları dilekçeyi AİHM'e gönderilmek üzere PTT şubesine teslim etti.

Kürşad Berkkan, daha sonra yaptığı açıklamada, Fransa'daki bildiri karşısında sessiz kalmamak adına avukatı İsmail Barbaros Aslan ile birlikte AİHM'e başvurduklarını söyledi.

Bu süreci takip edeceklerini ve sonuçlanması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade eden Berkkan, "Bizler Müslüman olarak sesimizi çıkarmazsak görüyoruz ki Avrupa'da daha çok sesler yükseliyor ve hadlerini aşarak Kur'an'ın ayetlerinin çıkarılmasına kadar varabiliyor." dedi.