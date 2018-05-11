Fransa'daki

DİYARBAKIR (AA) - Fransa'da, aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, üç eski başbakan, Yahudi ve Hristiyan cemaat temsilcileriyle yazarların da bulunduğu 300 kişinin imzasıyla yayımlanan, Kur'an-ı Kerim'den "şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı iddiasıyla bazı ayetlerin çıkarılması" yönündeki bildiri ile ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı Diyarbakır, Batman, Mardin ve Elazığ'da düzenlenen basın açıklamaları ile protesto edildi.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde İslam'ın 5. Harem'i Şerif'i olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami önünde bir araya gelen aralarında Memur-Sen, Mustazaflar Cemiyeti, Özgür Kudüs Platformu, İHH İl Temsilciliği, Özgür Der ve İhvan Der'in de bulunduğu Diyarbakır İslami Sivil Toplum Kuruluşları, ellerinde, "Kur'an Allah'ın korumasındadır, onu değiştirmeye asla gücünüz yetmez", "Kudüs Müslümanların ilk kıblesi ve Filistin'in başkentidir" pankartları taşıdı, sloganlar attı.
Diyarbakır İslami Sivil Toplum Kuruluşları adına açıklama yapan Mehmet Şimşek, İslam düşmanlarının Müslümanlara ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarının arttığını söyledi.
"ABD ve Fransa siyonistlerle iş birliği içerisinde." diyen Şimşek, şunları kaydetti:
"Trump'ın, Kudüs'ü siyonistlerin başkenti olarak tanıması ve işgal topraklarındaki sözüm ona elçiliklerini Kudüs'e taşıma kararı maalesef İslam ülkelerinin güçlü ve etkili tepki göstermemelerinden kaynaklanmaktadır. Dünya kamuoyu şunu bilmeli ki hem siyonistler hem de ABD, İslam topraklarında işgalcidir."
ABD'nin büyükelçiliği taşıma girişiminin meşru olmadığını vurgulayan Şimşek, Fransa'nın da Kur'an-ı Kerim'i hedef aldığını aktardı.
Şimşek, "Fransa'nın, Kur'an-ı Kerim'e iftiralarda bulunarak tahrif etmeye yeltenmesi affedilemez bir tutumdur. 300 Fransız'ın yayımladığı Kur'an düşmanlığını izhar eden manifesto, lanetlenecek bir bildiridir." ifadelerini kullandı.
- Batman
Mustazaflar Cemiyeti öncülüğünde Gülistan Caddesi'nde bir araya gelen 55 sivil toplum kuruluşu üyeleri ellerinde "Kahrolsun ABD, kahrolsun İsrail", "Katil Amerika Filistin'den defol", "Müslüman uyuma Filistin'e sahip çık" dövizleri taşıdı, sık sık tekbir getirerek İsrail ve ABD'yi protesto etti.
Eğitim Bir Sen Batman Şube Başkanı Mehmet Ergin, Filistinlilerin, İsrail zulmü altında yaşamlarını devam ettirmeye çalıştığını söyledi.
İsrail'in ateş açıp masum insanları, çocukları ve yaşanan olayları dünyaya aktarmak isteyen basın mensuplarını katlettiğini anlatan Ergin, "Kim hangi kararı alırsa alsın Kudüs İslam'ındır ve Kudüs bizimdir. Kudüs sahipsiz değildir." diye konuştu.
- Mardin
Şakir Nuhoğlu Camisi önünde bir araya gelen aralarında Memur-Sen, MÜSİAD, Ensar Vakfı, Cihannüma ve İlim Yayma Cemiyetinin de bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, "Kudüs ümmetindir Kudüs'e sahip çık", "Kudüs'e selam, direnişe devam" , "Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail" pankartları açtı.
Sivil toplum kuruluşu platformu adına açıklama yapan Mardin İHH Başkanı Mehmet Timurağaoğlu, Filistinlilerin kadın ve çocuklarla yürüdüğünü belirtti.
İsrail'in ateş açıp masum insanları öldürdüğünü aktaran Timurağaoğlu, ABD'nin ve İsrail'in hukuksuz kararına ve uygulamalarına karşı çıktıklarını dile getirdi.
Timurağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Müslümanların kutsal kitabı Kuran-ı Kerim'e karşı bir iftira kampanyası başlatıldı. Bir bildiri hazırlanarak Kur'an-ı Kerim'den bazı ifadelerin çıkarılmasının istenmesi hadsiz bir tavır. Bu durumu en ağır şekilde lanetliyoruz."
- Elazığ
İzzet Paşa Camisi önünde toplanan grup, tekbirler getirerek, "Kahrolsun İsrail emperyalizmi", "Kudüs'e selam direnişe devam" sloganları attı.
Grup adına basın açıklamasını okuyan İnsani Yardım Derneği Elazığ Şubesi Başkanı Metin Kılıç, söz konusu bildiri ve kararı kınadıklarını belirtti.
Kılıç, "Kur'an-ı Kerim'e iman etmiş Müslümanlar olarak bir gün bu çekilen sıkıntıların ardından İslam'ın tüm dünyada hakim olacağına, özgür Kudüs'te Mescidi Aksa'da toplu halde namaz kılacağımıza, zalimlerin korkulu rüyası olacağımıza iman ediyoruz." şeklinde konuştu.
Kuran-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasının istenmesinin hadsiz bir tavır olduğunu dile getiren Kılıç, "Kur'an-ı Kerim'e iftira edilmesi akla, hukuka ve vicdana aykırıdır. Bütün Müslümanları incitecek bu tür provokatif eylemleri kınıyor ve dünya kamuoyunu daha insaflı ve hakkaniyetli olmaya davet ediyoruz." dedi.
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