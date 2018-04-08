HABER

Fransa’daki protestolarda Macron’un maketi yakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 20:26 | Son Güncelleme

Fransa’da geciken hükümet reformlarına karşı başlatılan gösterilerde, protestocuların Cumhurbaşkanı Macron’un maketini yakıp, parçalaması Fransa gündemine oturdu.Fransa genelinde geçtiğimiz günlerde, geciken hükümet reformlarına karşı başlatılan gösteriler ve grevler artarak devam ediyor.

Fransa’da geciken hükümet reformlarına karşı başlatılan gösterilerde, protestocuların Cumhurbaşkanı Macron’un maketini yakıp, parçalaması Fransa gündemine oturdu.
Fransa genelinde geçtiğimiz günlerde, geciken hükümet reformlarına karşı başlatılan gösteriler ve grevler artarak devam ediyor. Öte yandan bugün Fransa’nın Nntes kentinde yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı protestolarda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un temsili maketinin eylemciler tarafından parçalanıp yakılması ülke çapında yankı buldu. Görüntülerin Fransız basınına yansımasından sonra, Fransız siyasetçiler yaşanan olayla alakalı tepkilerini dile getirdi.
Fransa Ulusal Meclis Başkanı François Rugy, Macron’un maketinin dövülüp yakılmasını “skandal” olarak nitelendirdi ve solcu siyasetçileri ve sendikacıları da kınamaya davet etti. Macron’un kurduğu hükümet partisi “Yürüyen Cumhuriyet” (LaRem) sözcüsü ve milletvekili Aurore Berge, olay hakkındaki kınamasını sosyal medya üzerinden yayınlarken, aynı partinin bölge sorumlusu Valerie Sauviat-Duvert yaşananları, “Orta çağa özgü bir hareket. Skandal ve kabul edilemez. Cumhurbaşkanı Macron’u asarak öldürmeye çağrı” olarak nitelendirdi. Partinin yönetim bürosu üyesi Anne-Laurance Petel de, “öldürmeye çağrı” olduğunu ifade ederek, “Bu direniş değil şiddettir” açıklamasında bulundu. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı olay karşısında sessizliğini korumaya devam ediyor.
Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ekonomi politikalarını protesto etmek için 3 Nisan’da sokağa çıkan işçilerin, grevlerine kesik aralıklarla üç ay devam etmesi bekleniyor. Grevde başta demiryolu çalışanları olmak üzere temizlik işçileri, çöp toplayıcılar, elektrik ve enerji sektörünün bazı çalışanları ile Air France çalışanları yer alıyor.

Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlamaTrump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama
2019 seçimleri öncesi yüzde 45 parti arıyor 2019 seçimleri öncesi yüzde 45 parti arıyor
Türkiye'den kritik Menbiç açıklamasıTürkiye'den kritik Menbiç açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdeler

Fenerbahçe 2 - 0 Osmanlıspor maç özeti (Puan durumu)

Fenerbahçe 2 - 0 Osmanlıspor maç özeti (Puan durumu)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağrı'da askeri araç devrildi: 9 asker yaralandı

Ağrı'da askeri araç devrildi: 9 asker yaralandı

Berat Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaşta

Berat Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaşta

Erdoğan'a sürpriz! Böyle karşıladılar

Erdoğan'a sürpriz! Böyle karşıladılar

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Uçaktan dumanlar yükseldi

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Uçaktan dumanlar yükseldi

İstanbul'da 'bedava midye' izdihamı! Binlerce kişi Beşiktaş'a hücum etti

İstanbul'da 'bedava midye' izdihamı! Binlerce kişi Beşiktaş'a hücum etti

İbrahim Kalın'dan Duma tepkisi: Suriye rejimi hesap vermelidir

İbrahim Kalın'dan Duma tepkisi: Suriye rejimi hesap vermelidir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.