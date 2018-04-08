Fransa’daki protestolarda Macron’un maketi yakıldı

Fransa’da geciken hükümet reformlarına karşı başlatılan gösterilerde, protestocuların Cumhurbaşkanı Macron’un maketini yakıp, parçalaması Fransa gündemine oturdu.

Fransa genelinde geçtiğimiz günlerde, geciken hükümet reformlarına karşı başlatılan gösteriler ve grevler artarak devam ediyor. Öte yandan bugün Fransa’nın Nntes kentinde yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı protestolarda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un temsili maketinin eylemciler tarafından parçalanıp yakılması ülke çapında yankı buldu. Görüntülerin Fransız basınına yansımasından sonra, Fransız siyasetçiler yaşanan olayla alakalı tepkilerini dile getirdi.

Fransa Ulusal Meclis Başkanı François Rugy, Macron’un maketinin dövülüp yakılmasını “skandal” olarak nitelendirdi ve solcu siyasetçileri ve sendikacıları da kınamaya davet etti. Macron’un kurduğu hükümet partisi “Yürüyen Cumhuriyet” (LaRem) sözcüsü ve milletvekili Aurore Berge, olay hakkındaki kınamasını sosyal medya üzerinden yayınlarken, aynı partinin bölge sorumlusu Valerie Sauviat-Duvert yaşananları, “Orta çağa özgü bir hareket. Skandal ve kabul edilemez. Cumhurbaşkanı Macron’u asarak öldürmeye çağrı” olarak nitelendirdi. Partinin yönetim bürosu üyesi Anne-Laurance Petel de, “öldürmeye çağrı” olduğunu ifade ederek, “Bu direniş değil şiddettir” açıklamasında bulundu. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı olay karşısında sessizliğini korumaya devam ediyor.

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ekonomi politikalarını protesto etmek için 3 Nisan’da sokağa çıkan işçilerin, grevlerine kesik aralıklarla üç ay devam etmesi bekleniyor. Grevde başta demiryolu çalışanları olmak üzere temizlik işçileri, çöp toplayıcılar, elektrik ve enerji sektörünün bazı çalışanları ile Air France çalışanları yer alıyor.