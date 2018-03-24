Fransa'daki rehine operasyonu

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Carcassonne ve Trebes kentlerinde düzenlenen saldırılarda 3 kişinin yaşamının yitirdiğini, 2'si ağır olmak üzere 16 kişinin de yaralandığını belirtti.

Macron, İçişleri Bakanlığında, Başbakan Edouard Philippe ile düzenlendiği kriz toplantısının ardından, Carcassonne ve Trebes kentlerinde meydan gelen terör saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bunun bir terör saldırısı olduğunu ifade eden Emmanuel Macron, saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2'si ağır olmak üzere 16 kişinin yaralandığını kaydetti.

Paris Savcısı François Molins de Carcassonne Mahkemesinde düzenlediği basın toplantısında, saldırıları gerçekleştiren saldırgan ile beraber yaşayan kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Bu saldırıların ülkede terör tehdidin seviyesinin azalmadığını gösterdiğini ifade eden Molins, saldırganın 26 yaşında Fas kökenli Radouane Lakdim'in olduğu bilgisini teyit ederek, saldırıda kullandığı silahı nasıl ve nereden aldığına yönelik soruşturma yürütüldüğünü anlattı.