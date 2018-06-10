Fransa'daki sandıklarda kuyruklar oluştu

PARİS (AA) - Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanmak isteyen Fransa'daki Türk seçmenler, sandıklarda uzun kuyruklar oluşturdu.

24 Haziran'da düzenlenecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Fransa'daki Türk seçmenler sandık başına gitmeye devam ediyor.

Fransa'nın Paris ve Lyon kentlerindeki başkonsolosluklarda oy kullanma işlemlerinde yoğunluk yaşanmaya başlandı.

Türk seçmenler, Paris Başkonsolosluğu önünde 1 kilometreden fazla uzun kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar, oy kullanmak için Paris Başkonsolosluğuna şehir dışından otobüslerle geldi.

Paris polisi, başkonsolosluğun olduğu caddeyi trafiğe kapattı.

Lyon ve Strazburg'da kiralanan çok amaçlı salondaki sandıklarda da kuyruklar oluştu.

Yaklaşık 330 bin kayıtlı seçmenin olduğu Fransa, Almanya'dan sonra yurt dışında en çok Türk seçmenin bulunduğu ülke konumunda.

Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Fransa'daki Türk seçmenler perşembe günü sandık başına gitmeye başlamıştı.