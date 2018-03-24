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Fransa'daki terör saldırıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 15:44 | Son Güncelleme

Carcassonne ve Trebes kentlerinde terör saldırıları düzenleyen saldırganın arkadaşı gözaltına alındı - Trebes'deki saldırıda ağır yaralanan jandarmanın gece hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi

PARİS (AA) - Fransa'nın Carcassonne ve Trebes kentlerinde terör saldırıları düzenleyen saldırganın arkadaşı gözaltına alındı.

Le Figaro gazetesinde yer alan habere göre, ülkenin güneyindeki Carcassonne ve Trebes kentlerinde terör saldırıları gerçekleştiren saldırganın 18 yaşındaki arkadaşı gözaltına alındı.

Öte yandan Trebes'deki saldırıda ağır yaralanan 45 yaşındaki jandarma Arnaud Beltrame'ın gece hayatını kaybettiği bildirildi. Beltrame, Super U isimli süpermarketteki rehinelerden birinin yerine geçmişti.

Jandarmanın yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi.

- Araç çaldı, polise saldırdı ve markettekileri rehin aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yaptığı açıklamada, saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2'si ağır olmak üzere 16 kişinin yaralandığını kaydetmişti.

Paris Savcısı François Molins de Carcassonne Mahkemesinde düzenlediği basın toplantısında, saldırganın ev arkadaşının gözaltına alındığını söylemişti. Molins, saldırganın 2014'ten bu yana "Fiş S" olarak bilinen ve takip edilen kişiler arasında yer aldığı bilgisini de paylaşmıştı.

İçişleri Bakanı Gerard Collomb, yaptığı açıklamada, saldırganın Carcassonne'da yaşayan 26 yaşında Redouane Lakdim olduğunu ve adi suçlardan takip edildiğini belirtmişti.

Collomb, saldırganın ilk olarak Carcassonne'da bir aracı çaldığını, araçtaki 2 kişiden birini öldürdüğünü, diğerini de yaralandığını söylemişti.

Bakan Collomb, saldırganın daha sonra Carcassone'da polislere düzenlediği saldırıda bir polisi ağır yaraladığını, ardından Trebes'teki süpermarkete giderek burada bulunanları rehin aldığını ve 2 kişiyi öldürdüğünü bildirmişti.

Saldırıları, terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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Carcassonne Fransa saldırı terör saldırıları Trebes

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