Fransa'daki terör saldırıları

PARİS (AA) - Fransa'nın Trebes kentinde geçen hafta bir süpermarkete düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren kasapla ilgili sosyal medya hesabından "Onun için hiçbir sempati beslemiyor ve hatta adaletin yerini bulduğunu düşünüyorum." şeklinde paylaşımda bulunan hayvan hakları savunucusu kadına, "terörü övmek" suçundan 6 ay hapis cezası verildi.

Le Parisien'de yer alan haberde, ülkenin güneybatısındaki Saint-Gaudens kentinde yaşayan ve Facebook üzerinden Trebes kentinde bir süpermarkete düzenlenen saldırıda ölen kasapla ilgili olarak "Ne yani, bir katilin bir terörist tarafından öldürülmesi sizi şoke mi ediyor? Beni etmiyor. Onun için hiçbir sempati beslemiyor ve hatta adaletin yerini bulduğunu düşünüyorum." şeklindeki mesajı nedeniyle gözaltına alınan kadının bugün mahkemeye çıkarıldığı belirtildi.

Söz konusu kadına, "terörü övmek" suçundan 6 ay hapis cezası verildiği, cezanın ertelendiği ifade edildi.

Saldırıdan sonra paylaşılan mesaj, tepkiler üzerine kısa sürede silinmiş fakat internet izleme ve takip görevini yürüten jandarma birimi, hayvan haklarını koruma faaliyetleriyle bilinen kadını gözaltına almıştı.