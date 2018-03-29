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Fransa'daki terör saldırıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 21:55 | Son Güncelleme

Trebes kentinde bir süpermarkete düzenlenen terör saldırısında ölen kasapla ilgili sosyal medya hesabından "adaletin yerini bulduğunu düşünüyorum" şeklinde paylaşımda bulunan hayvan hakları savunucusu kadına "terörü övmek" suçundan 6 ay hapis cezası verildi

PARİS (AA) - Fransa'nın Trebes kentinde geçen hafta bir süpermarkete düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren kasapla ilgili sosyal medya hesabından "Onun için hiçbir sempati beslemiyor ve hatta adaletin yerini bulduğunu düşünüyorum." şeklinde paylaşımda bulunan hayvan hakları savunucusu kadına, "terörü övmek" suçundan 6 ay hapis cezası verildi.

Le Parisien'de yer alan haberde, ülkenin güneybatısındaki Saint-Gaudens kentinde yaşayan ve Facebook üzerinden Trebes kentinde bir süpermarkete düzenlenen saldırıda ölen kasapla ilgili olarak "Ne yani, bir katilin bir terörist tarafından öldürülmesi sizi şoke mi ediyor? Beni etmiyor. Onun için hiçbir sempati beslemiyor ve hatta adaletin yerini bulduğunu düşünüyorum." şeklindeki mesajı nedeniyle gözaltına alınan kadının bugün mahkemeye çıkarıldığı belirtildi.

Söz konusu kadına, "terörü övmek" suçundan 6 ay hapis cezası verildiği, cezanın ertelendiği ifade edildi.

Saldırıdan sonra paylaşılan mesaj, tepkiler üzerine kısa sürede silinmiş fakat internet izleme ve takip görevini yürüten jandarma birimi, hayvan haklarını koruma faaliyetleriyle bilinen kadını gözaltına almıştı.

Saint-Gaudens savcılığı kadın hakkında "terörü övmek" suçlamasıyla soruşturma açmış ve söz konusu kişi acil yargılama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Fransa'da önceki gün de Twitter'da "Macron'un bir seçmeni daha azaldı" şeklinde mesaj yayınlayan siyasetçi Stephane Poussier'e mahkeme tarafından, "terörü övmek" suçundan bir yıl hapis ve 7 yıl vatandaşlık haklarından men cezası verilmişti.

Trebes ve Carcassonne kentlerinde, Radouane Lakdim isimli terörist tarafından düzenlenen ve DEAŞ tarafından üstlenilen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.

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Fransa Terörle Mücadele terörü övmek suçu

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