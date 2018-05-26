Fransa'daki Türklerden Le Point dergisine tepki

Görüntülerde Türk gençlerinin, "Bu afişler burada sergilendiği sürece biz de kendi posterimizi burada asılı tutacağız" dedikleri dikkati çekerken, ayrıca afişleri asmakla görevli şirket yetkilisinin olay yerine gelişi ve gençlerle diyaloğu da yer alıyor.

Sosyal medyada geniş şekilde yer alan eylemde bir grup Türk gencinin, Le Point dergisinin tanıtım afişlerinin bulunduğu reklam panosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını astığı görülüyor. Bir vatandaşın çektiği görüntülerde Türk gençleri, "Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Fransa'da yaşayan Türk kökenli kişi ve kurumları karalama amaçlı iddiaların yer aldığı derginin tanıtım afişlerinin kaldırılmasını" talep ediyor.

Tepkiler üzerine şirket yetkilisinin, "Sırf bunun için Marsilya'dan buraya geldim" dedikten sonra afişleri kaldırdığı görülürken, çevredeki kişilerin de karardan memnuniyet duyduğu ve şirket yetkilisine teşekkür ettiği duyuluyor.

Fransa'da sosyal medyada geniş biçimde yer alan protesto görüntüleri hakkında çok sayıda yorum ve eylemi gerçekleştiren Türk gençlerine destek mesajı paylaşıldı.

Perşembe günü piyasaya çıkan Le Point dergisinin son sayısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Fransa'daki Türk kökenli kişi ve kuruluşlar hakkında bazı iddialar ortaya atılmış, derginin sansasyon amaçlı iddiaları Fransa'da olduğu kadar Türkiye'de de tepki uyandırmıştı.

Dergideki iddialar hakkında bir basın bildirisi yayımlayan Uluslararası Eşitlik ve Barış Konseyi (COJEP), "Le Point bir dergi değil bir operasyon aygıtına dönüşmüştür." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da konu hakkında Twitter'da yaptığı bir paylaşımda, "Bu saldırıları biliyoruz. Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz. Millet ve mazlum halklar olup biteni görüyor. Türkiye'nin sizden talimat aldığı günler geride kaldı. 'Diktatör' diyerek o günleri geri getiremezsiniz." ifadelerini kullanmıştı.

