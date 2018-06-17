Fransa'daki Türklerden sandıklara yoğun ilgi

PARİS (AA) - Fransa'daki Türk seçmenler, Türkiye'de 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne yoğun ilgi gösteriyor.

Avrupa’da Türk nüfusun yoğun olduğu ülkelerden Fransa'da, 7 Haziran'da başlayan oy kullanma süreci vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Paris Başkonsolosluğuna yerel saatle 09.00'da oy kullanmaya gelen vatandaşlar, hafta sonu olması nedeniyle uzun kuyruklar oluşturdu. Başkonsolosluğa çevre kentlerden otobüslerle çok sayıda seçmen geldi.

Paris polisi, başkonsolosluğun olduğu caddeyi trafiğe kapattı.

Bir diğer seçim bölgesi Strazburg’da da aşırı yoğunluk nedeniyle yüzlerce metre kuyruk oluştu. Sandıklarda uzun kuyruğu önlemek ve oy verme işlemlerini hızlandırmak amacıyla sandıklara üçüncü bir oy verme kabini eklendi. Böylece oy verme işlemlerinin daha kısa sürmesi ve akışın hızlanması sağlandı.

Lyon ve Marsilya kentlerindeki Türk seçmenler de kiralanan çok amaçlı salonlarda kurulan sandıklarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Yaklaşık 330 bin kayıtlı seçmenin olduğu Fransa, Almanya'dan sonra yurt dışında en çok Türk seçmenin bulunduğu ülke konumunda.