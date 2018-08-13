HABER

Fransa'daki üniversitelerde blokaj eylemlerin zararı 7 milyon avro

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 23:01 | Son Güncelleme

Fransa'daki üniversitelerde blokaj eylemlerin zararı 7 milyon avro

PARİS (AA) - Fransa Yüksek Öğrenim, Araştırma ve Geliştirme Bakanı Frederic Vidal, üniversite öğrencilerin ilkbaharda hükümetin eğitim reformunu protesto etmek amacıyla kampüslerde düzenlendiği blokaj eylemlerin neden olduğu zararın 7 milyon avro civarında olduğunu açıkladı.

Vidal, RTL radyosunun programına katılarak, üniversite öğrencilerinin mart, nisan ve haziran aylarında hükümetin eğitim reformunu protesto etmek için kampüslerde düzenledikleri blokaj eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öğrencilerin blokaj eylemleri sonucu oluşan zararın 7 milyon avro civarında olduğunu duyuran Vidal, üniversitelerdeki maddi hasarların tamamını devletin karşılayacağını belirtti.

Vidal, üniversite rektörleri ile görüştüğünü ve kendilerinden üniversitelerin eylül ayında hazır olmasını istediğini kaydetti.

Fransa'da şubat ayında Ulusal Meclisten geçirilen eğitim reformu ve üniversiteye girişle ilgili değişiklikler, ülke genelinde tepki çekmişti.

Öğrenciler, hükümetin şubat ayında meclisten geçirdiği eğitim ve üniversiteye giriş reformunu protesto etmek için bir süredir çok sayıda üniversite ve fakültede blokaj eylemleri düzenlemişti.

Üniversite öğrencilerinin uyguladığı blokaj nedeniyle birçok üniversitede zaman zaman eğitime ara verilmişti.

Liberation gazetesi, 4 Nisan'da ülke çapında 21 üniversiteye bağlı 60'dan fazla kampüste üniversite binalarının protestocu öğrenciler tarafından işgal edildiğini duyurmuştu.

Fransız polisi, daha önce de Paris'teki Sorbonne Üniversitesi, Paris-1 Üniversitesine bağlı Tolbiac kampüsü, Grenoble Alpes Üniversitesi ve Montpellier kentindeki Paul Valery Üniversitesine operasyon düzenlemiş ve tahliye etmişti.

PARTNERBu aşklar hiç unutulmadıBu aşklar hiç unutulmadı
Edi ile Büdü'nün kaşları nasıldır? Susam Sokağı'ndaki Edi ile Büdü'nün özellikleri nelerdir?Edi ile Büdü'nün kaşları nasıldır? Susam Sokağı'ndaki Edi ile Büdü'nün özellikleri nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
blokaj eylemi Fransa üniversite

En Çok Okunan Haberler

TEB Genel Müdürü Leblebici: Birkaç günde piyasaların normale dönmesini bekliyoruz

TEB Genel Müdürü Leblebici: Birkaç günde piyasaların normale dönmesini bekliyoruz

Türkiye'ye destekler sürüyor! Bir açıklama da Azerbaycan'dan

Türkiye'ye destekler sürüyor! Bir açıklama da Azerbaycan'dan

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

Lüks villalardan milyonluk vurgun yaptılar! Alem görüntüleri pes dedirtti!

Lüks villalardan milyonluk vurgun yaptılar! Alem görüntüleri pes dedirtti!

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Markette rezalet! Herkesin içinde sevgilisinin eteğini sıyırıp...

Markette rezalet! Herkesin içinde sevgilisinin eteğini sıyırıp...

İlginizi Çekebilir

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

Cumhurbaşkanlığı: Mevduatlara el konulması söz konusu değil

Cumhurbaşkanlığı: Mevduatlara el konulması söz konusu değil

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Fatih'te hastane yangını! Çok sayıda ekip oraya sevk edildi!

İstanbul Fatih'te hastane yangını! Çok sayıda ekip oraya sevk edildi!

Edi ile Büdü'nün kaşları nasıldır? Susam Sokağı'ndaki Edi ile Büdü'nün özellikleri nelerdir?

Edi ile Büdü'nün kaşları nasıldır? Susam Sokağı'ndaki Edi ile Büdü'nün özellikleri nelerdir?

Ankara'da Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon! Avukatı da gözaltında!

Ankara'da Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon! Avukatı da gözaltında!

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

Şırnak kırsalında öldürülen teröristlerin biri sözde sorumlu Vehbi Taş çıktı

Şırnak kırsalında öldürülen teröristlerin biri sözde sorumlu Vehbi Taş çıktı

Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!

Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.