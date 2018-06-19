ABD İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, yasa dışı olarak ülkeye girmeye çalışan göçmenlerin yargı sürecinde çocuklarından ayrılmalarının yasal bir zorunluluk olduğunu savunuyor.

"Aynı medeniyet modeline sahip değiliz. Belli ki bazı değerleri de paylaşmıyoruz." ifadesini kullanan Griveaux, çocukların kaldığı tesislerin görüntülerinin şok edici olduğunu ifade etti.

PARİS (AA) - Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, ülkeye yasa dışı yollarla girerken sınırda yakalanan çocukları ebeveynlerinden ayıran ABD yönetimi için, "Aynı medeniyet modeline sahip değiliz. Belliki bazı değerleri de paylaşmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yetkililer çocukların ebeveynleri gibi yargılanmadığını, bu süreçte onlardan ayrı değerlendirildiğini, birçok çocuğun da iddia ettikleri ebeveynleriyle aralarında ispat edilebilir bir bağ bulunmadığını öne sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye gelen yasa dışı göçmenler konusunda iki gün önce Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "ABD, bir göçmen kampı olmayacak." demişti. Kendi yönetiminde ABD'nin sürdürdüğü sert göçmen politikalarını savunan Trump, ülkesinin yasa dışı göçmenleri kabul etmeye niyeti olmadığını vurgulamıştı.

