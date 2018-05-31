Fransa'dan ABD'ye vergi tepkisi

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek vergi uygulaması kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, bunun büyük bir hata olduğunu söyledi.

Macron, Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'de kararla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD yönetiminin ek vergi kararından esef duyduğunu dile getiren Macron, "Karar, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Fransa'nın kabul ettiği uluslararası ticaret kurallarına aykırıdır. Bu nedenle hukuka aykırı olduğu için karara itiraz edeceğiz ve cevap vereceğiz." dedi.

Macron, ABD'nin kararı karşısında sessiz kalmalarının mümkün olmadığını belirterek, bu kararla başka alanlarda başlatılması beklenen diğer müzakerelerin de yolunun kapandığına işaret etti.

AB Komisyonunun bu karara uygun bir yanıt vermek için önümüzdeki haftalarda girişimlerde bulunacağına dikkati çeken Macron ayrıca Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bünyesinde de ABD'nin bu kararından dönmesi için çabaların olması gerektiğine vurgu yaptı.

Macron, kararın büyük bir hata olduğunu, uluslararası ticaretteki dengesizlikleri ve ekonomik milliyetçiliği beslediğini söyledi.