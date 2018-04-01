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Fransa'dan Gazze açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 23:31 | Son Güncelleme

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mühll: - "Fransa, Gazze şeridinde son günlerde meydana gelen ciddi olaylara ilişkin derin endişelerini ifade ediyor"

PARİS (AA) - Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, Gazze'de İsrail askerleri tarafından 17 Filistinlinin şehit edildiği olaylara ilişkin derin endişe duyduklarını bildirdi.

Mühll, yaptığı yazılı açıklamada, Fransa olarak İsrail makamlarının sivilleri koruma zorunluluğunu hatırlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Fransa, Gazze şeridinde son günlerde meydana gelen ciddi olaylara ilişkin derin endişelerini ifade ediyor, aynı zamanda Filistinlilerin huzur içinde gösteri yapma hakları olduğunu hatırlatıyor."

Gazze şeridindeki insani krizin durdurulması için ablukanın ve kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılması gerektiğini ifade eden Mühll, iki devletli çözüme yönelik ciddi müzakerelerin sürdürülmesinin aciliyetine de işaret etti.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında geçen cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, barış yanlısı eylemler düzenliyor. İsrail askerlerinin, ilk günden beri eylemlere yönelik müdahaleleri sırasında 17 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi yaralandı.

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Filistin Fransa Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Mühll Gazze

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