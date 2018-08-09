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Fransa'dan Gazze açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 18:27 | Son Güncelleme

Fransa Dışişleri Bakanlığı: - "Bu olaylar Gazze için kalıcı siyasi bir çözüm bulma ve Filistin nüfusunu etkileyen insani krize etkin bir şekilde cevap verme konusundaki acil ihtiyacı ortaya koyuyor"

PARİS (AA) - Fransa, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde birçok noktayı vurması ve buna karşın Gazze'den roket atılmasına ilişkin, sürecin Gazze için kalıcı siyasi bir çözüm bulma konusunda duyulan acil ihtiyacı ortaya çıkardığını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile Gazze şeridi arasındaki şiddetin artması ve İsrail'e roket atılmasının kınandığı belirtildi.

Açıklamada, yeni sivil kayıpların yaşanmaması için her iki tarafa da ateşkese uyma çağrısında bulunuldu.

"Bu olaylar Gazze için kalıcı siyasi bir çözüm bulma ve Filistin nüfusunu etkileyen insani krize etkin bir şekilde bir cevap verme konusundaki acil ihtiyacı ortaya koyuyor." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, bu ihtiyacın da ancak İsrail'in ablukayı kaldırması ve Filistin hükümetinin de Gazze'ye tamamen dönmesiyle karşılanabileceği belirtildi. Fransa'nın Avrupalı ortaklarıyla bu yönde yapılan çalışmaları destekleyeceği kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, çarşamba akşamından bu yana Gazze'de 150'den fazla hedefin savaş uçaklarıyla vurulduğu, buna karşın Gazze'den de 180 roket atıldığı belirtilmişti.

İsrail'in dün akşamdan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, hamile bir kadınla 1,5 yaşındaki çocuğunun da aralarında olduğu 3 Filistinli şehit olmuş, en az 12 Filistinli yaralanmıştı.

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Gazze Filistin Fransa Fransa Dışişleri Bakanlığı israil

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