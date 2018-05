Fransa'dan gelen gelin-damat, Kato Dağı'nda balayı yaptı

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- FRANSA'nın başkenti Paris'te yaşayan George Yaramış (30), dünya evine girdiği Maria Yaramış (24) ile birlikte balayı için, ailesinin 30 yıl önce göç ettiği Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine geldi. Yaramış çifti, bir zaman terör olaylarıyla anılan Kato Değı eteklerindeki Cevizağaç köyünde, yöresel giysiler ve zılgıtlar eşliğinde halaylarla karşılandı. Kendileri için ikinci bir düğün yapılan George ve Maria Yaramış çifti, atalarının topraklarına geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Beytüşşebap ilçesi yakınlarında bir zamanlar çatışmaların yaşandığı Kato Dağı eteklerindeki Cevizağaç köyünden, 30 yıl önce Fransa'ya göç eden Hristiyan dinine mensup Asuriler'den Yelda ve Martha Yaramış çiftinin oğlu George Yaramış, bir hafta önce akrabası Maria Yaramış ile Paris'te evlendi. Yaramış çifti, balayını atalarının topraklarında yapmaya karar verdi. Güvenlik güçlerinin son dönemlerdeki operasyonuyla teröristlerden temizlenmesiyle huzurun hakim olduğu Cevizağaç köyüne gelen Yaramış çiftini, akrabaları yöresel giysiler ve zılgıtlarla karşıladı. Köy meydanında yöreye özgü müzikler eşliğinde halaylar çekildi. 'Küçük Paris' olarak anılan Cevizağaç köyü, süslenerek Maria ve George için ikinci bir düğün yapıldı. Damadın annesi Martha Yaramış, "Oğlum Paris'te evlendi. Oğlum, babası ve dedelerinin doğduğu topraklara gelmek istiyordu. Buraları hiç görmedi, bu nedenle oğlum George, köyde bizim küçük Parisimiz'de balayını yapmak istedi ve bizi çok gururlandırdı" dedi. George Yaramış ise ata topraklarına gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Babam her zaman bize köyümüzü anlatırdı. Bu nedenle çok merak ediyordum. Sürekli babam, köyün yemyeşil ve güzelliklerinden bahsederdi. Ben düğün yaptıktan sonra balayı için Türkiye'ye, köyüme gitmek istedim. Buna babam çok sevindi. Babamın çalışanlarımıza ve akrabalarımıza söylemesiyle hemen balayı hazırlıklarına başlandı. Nasıl anlatayım bilmiyorum, buralar çok güzel. Burası tam bir cennet. Herkesin buraya gelmesini ve görmelerini istiyorum" diye konuştu. Maria Yaramış ise balayı için Beytüşşebap'a geldiği için çok şaşkın olduğunu kaydederek, "Evlendikten sonra eşim balayı için, 'Babalarımızın doğduğu köye gideceğiz' diyince, çok şaşırdım. Tabi ki hemen kabul ettim. Buraya gelmenin gururunu yaşadım. Eşimin bana en büyük hediyesi buydu. Bu nedenle kayınpederime ve burada bizim için hazırlık yapan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Ailenin yakını Fehmi Yaramış ise ilk kez gördüğü köylerinin çok güzel olduğunu anlatarak, "Her zaman burayı merak ediyordum. Akrabalarımız her yıl buraya tatil için geliyorlar. Ama, biz burayı İzmir ve Antalya gibi tatil yerlerine değişmeyiz. Burası çok güzel. Bizim için önemli olan burası, bizim için tam bir cennet. Allah razı olsun devletimizden. Bizlere verdiği güven ve hizmetler sonucu bu gün buradayız. Devletimizin daha önce köye geri dönüş projesi kapsamında vatandaşlarımıza tazminatları da ödedi. Bize bu ortamı, güveni ve huzur sağlayan devletimize sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi. Baba Yelda Yaramış'ın doğduğu evin yıkılmış taş duvarları üzerine çıkan gelin ve damat, mutluluk görüntüleri verdi. Gelin ve damadın bu mutlu anları, hem yerden hem de drone ile havadan bütün detayları ile kayıt altına alındı.



