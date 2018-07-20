Fransa'dan Macron-Aliyev görüşmesine ilişkin açıklama

PARİS (AA) - Fransa'nın, Azerbaycan ile Avrupa Birliği (AB) arasında yıl sonuna kadar imzalanabilecek yeni bir işbirliği anlaşmasına desteği konusunda güvence verdiği belirtildi.
Elysee Sarayı'ndan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında bugün gerçekleştirilen görüşmeye dair yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada iki liderin, Fransa ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkileri ve Azerbaycan'ın karşılaştığı sorunları ele aldığı belirtildi.
Macron'un iki ülke arasındaki işbirliği çerçevesinde, kültür ve eğitim alanında yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade ettiği bildirildi.
Açıklamada, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Aliyev'e, yıl sonuna kadar imzalanabilecek olan Azerbaycan ile AB arasındaki yeni bir işbirliği anlaşması ile ilgili desteği konusunda güvence verdi." ifadesine yer verildi.
Macron'un aynı zamanda Aliyev'e, Azerbaycan ekonomisinin güçlendirilmesi için destek vermeye hazır olduğunu söylediği kaydedildi.
İki liderin görüşmede, Dağlık Karabağ konusunu da ele aldıkları belirtildi. Açıklamada, Fransa'nın Minsk Grubu Eş Başkanı olarak bölgede barışın sağlanması için bir sorumluluğu olduğu ifadesine yer verildi.
Macron'un Aliyev'e bu konuya ilişkin bir çözümün bulunması için çalışmaya devam edeceğini, Rus ve ABD'li eş başkanları ile gelişmeleri yakından izleyeceğini söylediği vurgulandı.
Cumhurbaşkanı Macron'un görüşmede Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ın Dağlık Karabağ sorununun çözüm süreci kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de 11 Temmuz'da bir araya gelmesinden duyduğu mutluluğu ifade ettiği kaydedildi.
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