HABER

Fransa'dan Macron-Aliyev görüşmesine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 20:25 | Son Güncelleme

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamadan: - "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, yıl sonuna kadar imzalanabilecek olan Azerbaycan ile AB arasındaki yeni bir işbirliği anlaşması ile ilgili desteği konusunda güvence verdi"

PARİS (AA) - Fransa'nın, Azerbaycan ile Avrupa Birliği (AB) arasında yıl sonuna kadar imzalanabilecek yeni bir işbirliği anlaşmasına desteği konusunda güvence verdiği belirtildi.

Elysee Sarayı'ndan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında bugün gerçekleştirilen görüşmeye dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada iki liderin, Fransa ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkileri ve Azerbaycan'ın karşılaştığı sorunları ele aldığı belirtildi.

Macron'un iki ülke arasındaki işbirliği çerçevesinde, kültür ve eğitim alanında yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Aliyev'e, yıl sonuna kadar imzalanabilecek olan Azerbaycan ile AB arasındaki yeni bir işbirliği anlaşması ile ilgili desteği konusunda güvence verdi." ifadesine yer verildi.

Macron'un aynı zamanda Aliyev'e, Azerbaycan ekonomisinin güçlendirilmesi için destek vermeye hazır olduğunu söylediği kaydedildi.

İki liderin görüşmede, Dağlık Karabağ konusunu da ele aldıkları belirtildi. Açıklamada, Fransa'nın Minsk Grubu Eş Başkanı olarak bölgede barışın sağlanması için bir sorumluluğu olduğu ifadesine yer verildi.

Macron'un Aliyev'e bu konuya ilişkin bir çözümün bulunması için çalışmaya devam edeceğini, Rus ve ABD'li eş başkanları ile gelişmeleri yakından izleyeceğini söylediği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Macron'un görüşmede Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ın Dağlık Karabağ sorununun çözüm süreci kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de 11 Temmuz'da bir araya gelmesinden duyduğu mutluluğu ifade ettiği kaydedildi.

PARTNERYolda görürseniz şaşırmayın! İstanbul'da yeni dönem başlıyorYolda görürseniz şaşırmayın! İstanbul'da yeni dönem başlıyor
Yaralı sanılan yavru balaban kuşu, sağlıklı çıkınca doğaya salındıYaralı sanılan yavru balaban kuşu, sağlıklı çıkınca doğaya salındı
Bakan Dönmez memleketi Bilecik'te (3)Bakan Dönmez memleketi Bilecik'te (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Fransa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

En Çok Okunan Haberler

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Son dakika! Terörle mücadele yasa teklifi komisyonda kabul edildi

Son dakika! Terörle mücadele yasa teklifi komisyonda kabul edildi

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Ağustos celbinde askere gidecek olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? Bedelli askerlik için son dakika açıklaması

Ağustos celbinde askere gidecek olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? Bedelli askerlik için son dakika açıklaması

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Ağustos celbinde askere gidecek olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? Bedelli askerlik için son dakika açıklaması

Ağustos celbinde askere gidecek olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? Bedelli askerlik için son dakika açıklaması

Son dakika! Terörle mücadele yasa teklifi komisyonda kabul edildi

Son dakika! Terörle mücadele yasa teklifi komisyonda kabul edildi

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Mide bulandıran olay! Polis babaya kızından korkunç suçlama

Mide bulandıran olay! Polis babaya kızından korkunç suçlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

Adnan Oktar'ın kardeşi Kenan Oktar ortaya çıktı! Gazetecilere çok ağır sözler!

Adnan Oktar'ın kardeşi Kenan Oktar ortaya çıktı! Gazetecilere çok ağır sözler!

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'nin kurultay restine Muharrem İnce taraftarlarından şaşırtan cevap!

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'nin kurultay restine Muharrem İnce taraftarlarından şaşırtan cevap!

Muharrem İnce'nin ekibi sayı verdi, CHP karıştı! Muhaliflere kurultay resti!

Muharrem İnce'nin ekibi sayı verdi, CHP karıştı! Muhaliflere kurultay resti!

Adnan Oktar örgütünün şifreli konuşmaları deşifre edildi

Adnan Oktar örgütünün şifreli konuşmaları deşifre edildi

Adnan Oktar hakkında mahkemeden flaş karar! Silivri Cezaevi'nden Selahattin Demirtaş'ın olduğu yere nakledilecek!

Adnan Oktar hakkında mahkemeden flaş karar! Silivri Cezaevi'nden Selahattin Demirtaş'ın olduğu yere nakledilecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.