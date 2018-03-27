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Fransa'dan Ortadoğu barış sürecine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 00:47 | Son Güncelleme

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, ülkesinin iki devletli çözümün destekçisi olduğunu söyledi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ülkesinin iki devletli çözümün destekçisi ve tek taraflı çözümlere de karşı olduğunu belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve Le Drian, Ramallah'taki bakanlık binasında bir araya geldi.

2014'te duran barış görüşmelerinin yeniden başlaması için sarf edilen çabaların ele alındığı görüşmede Le Drian, ülkesinin, her ikisinin başkenti Kudüs olan iki devletli çözümü desteklediğini söyledi.

"Sürdürülebilir barışa ulaşmanın tek yolu" olarak tanımladığı müzakerelere geri dönülmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan Le Drian, "Fransa, bölgedeki tüm tarafların yararına yapıcı rol oynamak ve Filistinlilerin acılarını hafifletmek konusunda kararlıdır." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Maliki'nin de Fransa'nın, uluslararası platformlarda Filistin'in yanında durmasını ve Filistin meselesinin geleceğini ilgilendiren uluslararası kararlar lehine oy kullanmasını övdüğü belirtildi.

Le Drian, ziyareti çerçevesinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından Ramallah'ta kabul edilmişti.

Abbas görüşme sırasında, barış sürecine hamilik edecek uluslararası bir mekanizmanın kurulacağı ve 1967 sınırlarında Filistin devletinin tanınacağı uluslararası bir barış kongresi yapılmasının gerekliliği üzerinde durmuştu.

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