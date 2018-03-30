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Fransa'dan "Türkiye" ve "Suriye" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 02:01 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Elysee Sarayı'nda, Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'den bir heyeti kabul etti - PYD/PKK'lıların ağırlığını teşkil ettiği heyetle görüşmeye ilişkin Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamadan: - "Macron, Fransa'nın PKK'ya karşı verdiği mücadeleyi ve Türkiye'nin güvenliğine olan bağlılığını hatırlattı"

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'yi temsil eden bir heyetle görüşmesinde, Fransa'nın PKK'ya karşı verdiği mücadeleyi ve Türkiye'nin güvenliğine olan bağlılığını hatırlattığı belirtildi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Macron'un dün PYD/PKK'lıların ağırlığını teşkil ettiği SDG heyetini kabul ettiği duyuruldu.

Heyet tarafından Macron'a Suriye'nin kuzeyindeki insani durum hakkında bilgi verildiği kaydedilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un ise "SDG'nin Fransa'nın da içinde olduğu uluslararası koalisyonla beraber terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede önemli bir rol oynadığını" söylediği aktarıldı.

Açıklamada, "Macron, Fransa'nın SDG'ye olan desteği konusunda güvence verdi. Suriye sorununa siyasi bir çözüm beklerken, Fransa kapsayıcı ve dengeli bir yönetim şekli çerçevesinde özellikle Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenlik bölgesinin istikrara kavuşması ve DEAŞ'ın yeniden dirilmesini önlemek için SDG'ye desteğini belirtti." ifadesine yer verildi.

Macron'un bu görüşmede Fransa'nın PKK ile mücadelesine ve Türkiye'nin güvenliğine de değindiği bildirilen açıklamada, "Macron, Fransa'nın PKK'ya karşı verdiği mücadeleyi ve Türkiye'nin güvenliğine olan bağlılığını hatırlattı." bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca açıklamada, Macron'un görüşmede, "SDG'nin terör örgütü PKK ile hiçbir operasyonel bağı olmadığına dair verdiği taahhüdün farkında olduğunu" dile getirdiği kaydedildi.

Macron'un, nereden gelirse gelsin her türlü terör saldırısının kınanması gerektiğini belirttiği aktarılan açıklamada, "Macron, Fransa'nın ve uluslararası toplumun desteğiyle SDG ile Türkiye arasında bir diyaloğun kurulmasını istiyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un, ilgili ülkelerle Suriye'de güvenliği tesis etmek ve kapsayıcı siyasi bir geçişe doğru ilerlemek için Fransa'nın elinden geleni yapacağını sözlerine eklediği bilgisi verildi.

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