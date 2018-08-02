Fransa'dan Ürdün'e 1 milyar avroluk ek kredi

AMMAN (AA) - Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ülkesinin Ürdün'e 1 milyar avroluk ek kredi sağlayacağını açıkladı.

Ürdün'ü ziyaret eden Le Drian, başkent Amman'da mevkidaşı Eymen es-Safadi ile bir araya geldi. İki bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ürdün'e bugüne kadar 8 kez geldiğini, ancak Dışişleri Bakanı olarak ilk ziyareti olduğunu aktaran Le Drian, Fransa'nın bölgede barışı sağlamak için Ürdün'le birlikte hareket ettiğini belirtti.

Fransa'nın gelecek 3 yıl içinde Ürdün'e 1 milyar avroluk ek kredi vereceğini ifade eden Le Drian, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında iyi ilişkiler bulunduğunu söyledi.

- Kral Abdullah'a savunma teklifi

İki liderin de savunma iş birliği konusunda istekli olduğunu hatırlatan Fransız bakan, Kral 2. Abdullah'a ülke sınırlarının güvenliği için bir teklifte bulunacağını vurguladı.

Le Drian ayrıca, İsrail-Filistin meselesinin gölgesinde Ürdün'ün kutsal mekânların himayesi açısından önemli bir role sahip olduğunu kaydetti.