Fransa'dan Ürdün'e 1 milyar avroluk ek kredi

AMMAN (AA) - Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ülkesinin Ürdün'e 1 milyar avroluk ek kredi sağlayacağını açıkladı.
Ürdün'ü ziyaret eden Le Drian, başkent Amman'da mevkidaşı Eymen es-Safadi ile bir araya geldi. İki bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Ürdün'e bugüne kadar 8 kez geldiğini, ancak Dışişleri Bakanı olarak ilk ziyareti olduğunu aktaran Le Drian, Fransa'nın bölgede barışı sağlamak için Ürdün'le birlikte hareket ettiğini belirtti.
Fransa'nın gelecek 3 yıl içinde Ürdün'e 1 milyar avroluk ek kredi vereceğini ifade eden Le Drian, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında iyi ilişkiler bulunduğunu söyledi.
- Kral Abdullah'a savunma teklifi
İki liderin de savunma iş birliği konusunda istekli olduğunu hatırlatan Fransız bakan, Kral 2. Abdullah'a ülke sınırlarının güvenliği için bir teklifte bulunacağını vurguladı.
Le Drian ayrıca, İsrail-Filistin meselesinin gölgesinde Ürdün'ün kutsal mekânların himayesi açısından önemli bir role sahip olduğunu kaydetti.
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi de Fransa'nın 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir devletin kurulmasının Filistin'in meşru hakkı olduğu konusundaki duruşundan dolayı ülkesinin duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
- "Siyasi ve güvenlik şartları oluştuğunda Suriye sınırı açılacak"
Suriye'deki gelişmelere de değinen Safedi, "Ürdün, siyasi ve güvenlik şartları oluştuğunda Suriye sınırını açacaktır." dedi.
Safedi, Suriye rejiminin Ürdün'den sınırı açma talebini doğrudan değil Rusya aracılığıyla yaptığına da dikkati çekti.
Ürdün'e dün gelen Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'ın Kral 2. Abdullah ile görüşmesinin ardından ülkeden ayrılması bekleniyor.
CHP'de kritik gün! CHP'li muhalifler noter tasdikli imza sayısını açıkladı!
Meteoroloji'den son dakika Doğu Karadeniz için 36 saat şiddetli yağış uyarısı!
Bu iddia Orta Doğu'da deprem yaratır: Arabistan ve BAE'nin Katar'ı işgal planı!
ABD ile yaptırım krizine Ankara'dan flaş açıklama
Uzmanlar uyardı: Tüm zamanların rekoru sıcaklık kırılacak
Bu fenomenler ayaklarınızı yerden kesecek! İşte en yakışıklı Türk pilotlar
Dil kanseri aft ile karıştırmayın! Dil kanseri belirtileri neler? Dil kanseri tedavisi nasıl yapılır?
Whatsapp'a yeni özellik yakında geliyor!
Stres belirtileri neler? Stresi azaltma yöntemleri neler? Sarılmak stresi azaltıyor!
ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler
Abdulkadir Selvi yazdı... Erken seçim mi geliyor? Ankara bu ihtimali konuşuyor
Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı
Profesyonel turist Tanay işine başladı
MEB böyle duyurdu! Öğrencilere büyük müjde
ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum