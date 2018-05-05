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Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği "araştırmacı hareketliliği" bursiyerlerini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 10:14 | Son Güncelleme

Araştırmacı hareketliliği başvuruları geçen yıla göre yüzde 48 artarak 124 olurken, sosyal bilimler alanında proje sunan 57 adaydan 13, fen bilimleri ve teknoloji alanında proje sunan 67 adaydan 13'ünün projeleri kabul edildi

İSTANBUL (AA) - Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği "2018 Araştırmacı Hareketliliği Programı" bursiyerlerini açıkladı.

Büyükelçiliğin açıklamasına göre, araştırmacı hareketliliği burs programı, Türk araştırmacıların kariyerlerinin değişik etaplarında Fransız meslektaşları ile bilimsel iş birlikleri kurmalarını hedefliyor.

Bursiyerlerin seçim süreci Fransız ve Türk araştırmacılardan oluşan ve büyükelçilik iş birliği servisi tarafından yönetilen bir komite tarafından yürütüldü. Komite her adayı "akademik mükemmeliyet", "projelerinin akademik özellikleri ve sürdürülebilirliği" ve "önerilen projenin iş birliği alanlarına uygunluğu" gibi kriterler açısından değerlendirerek seçimini yaptı.

Doktora programı için 9 burs, genç araştırmacı programı için 9 burs ve araştırmacı programı için 8 burs olmak üzere başvuruda bulunan 124 adaydan 26'sı burs almaya hak kazandı.

Araştırmacı hareketliliği başvuruları geçen yıla göre yüzde 48 artarak 124 olarak gerçekleşti. Başvuranların 66'sı kadın ve 58'i erkek bilim insanı oldu.

Sosyal bilimler alanında proje sunan 57 adaydan 13, fen bilimleri ve teknoloji alanında proje sunan 67 adaydan 13'ünün projeleri kabul edildi. Adaylıkların büyük çoğunluğu üç büyük şehirden yapılmış olmasına rağmen Konya, Malatya, Antalya, Ardahan, Sinop, Bursa ve Çankırı'dan da projeler sunuldu.

Doktora hareketliliği bursundan 5'i beşeri ve sosyal bilimler, 4'ü fen ve teknoloji bilimleri alanlarındaki projelere tahsis edildi.

Bu kapsamda İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'dan bilim insanları Paris, Aix-en-Provence, Dijon, Strasbourg ve Troyes şehirlerine gidecek.

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