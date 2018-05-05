İSTANBUL (AA) - Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği "2018 Araştırmacı Hareketliliği Programı" bursiyerlerini açıkladı.

Büyükelçiliğin açıklamasına göre, araştırmacı hareketliliği burs programı, Türk araştırmacıların kariyerlerinin değişik etaplarında Fransız meslektaşları ile bilimsel iş birlikleri kurmalarını hedefliyor.

Bursiyerlerin seçim süreci Fransız ve Türk araştırmacılardan oluşan ve büyükelçilik iş birliği servisi tarafından yönetilen bir komite tarafından yürütüldü. Komite her adayı "akademik mükemmeliyet", "projelerinin akademik özellikleri ve sürdürülebilirliği" ve "önerilen projenin iş birliği alanlarına uygunluğu" gibi kriterler açısından değerlendirerek seçimini yaptı.

Doktora programı için 9 burs, genç araştırmacı programı için 9 burs ve araştırmacı programı için 8 burs olmak üzere başvuruda bulunan 124 adaydan 26'sı burs almaya hak kazandı.

Araştırmacı hareketliliği başvuruları geçen yıla göre yüzde 48 artarak 124 olarak gerçekleşti. Başvuranların 66'sı kadın ve 58'i erkek bilim insanı oldu.