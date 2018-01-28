Fransa'nın Cezayir'deki nükleer denemeleri

CEZAYİR (AA) - Cezayir'in, topraklarında gerçekleştirdiği nükleer denemelerin mağdurları için Fransa'dan tazminat istediği bildirildi.

Cezayir Mücahitler Bakanı Et-Tayyib Zeytuni, düzenlediği basın toplantısında, Fransa'nın Cezayir'deki nükleer denemelerine işaret ederek, söz konusu denemelerin yol açtığı zararın tazminine ilişkin dosyanın incelenmesi adına iki ülke arasında ortak bir komisyon oluşturulacağını ifade etti.

"Fransa'dan 100 kilometrekarelik alana yayılan nükleer denemeleri için tazminat talep ettik. Nükleer radyasyondan etkilenen grup ve kişilerin yanı sıra zarar gören alanın tazmini için Fransa'ya bazı öneriler sunacağız." diyen Zeytuni,ülkesinin, Fransa'nın mağdurlar için daha önceden sunduğu önerileri kabul etmediğinin altını çizdi.

Fransa, 1966-1996 yıllarında eski sömürgesi Cezayir ve deniz aşırı toprağı Fransız Polinezyası'nda yaklaşık 210 nükleer deneme gerçekleştirmişti. Polinezya'da yapılan 193 nükleer denemenin 147'si yer altında gerçekleşmişti.

Fransa tarihinde "kara bir leke" olarak değerlendirilen nükleer denemelerden 100 binden fazla kişinin etkilendiği tahmin ediliyor. Nükleer denemeler, Eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac döneminde sona erdirilmiş ve kurbanlara tazminat ödenmesi kararlaştırılmıştı.