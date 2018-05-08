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Fransa'nın Cezayirli bağımsızlık yanlılarına yönelik katliamının 73'üncü yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 23:08 | Son Güncelleme

Fransa'nın Cezayirli bağımsızlık yanlılarına yönelik katliamının 73'üncü yılı

CEZAYİR (AA) - Cezayir, Fransız sömürge güçlerinin bağımsızlık talebinde bulunan göstericilere karşı yürüttüğü "katliamların" 73'üncü yılını andı.

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin doğusundaki Satif kentinde binlerce kişi Fransız sömürge güçlerinin 8 Mayıs 1945'te bağımsızlık talebinde bulunan göstericilere yönelik gerçekleştirdiği katliamın 73'üncü yılını anmak için yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşe bazı bakanların yanı sıra yerel yöneticiler de katıldı.

Guelma kentinde de katliamı anma etkinliği düzenlendi. Anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen gösterilere katılan Cezayir Mücahitler Bakanı Et-Tayyib Zeytuni burada yaptığı açıklamada, ülkenin elde ettiği bağımsızlık ve özgürlüğün geçmişteki insanların çabaları ve kendilerini feda etmeleri neticesinde olduğunu vurguladı.

Zeytuni, gelecek kuşakların bu durumun bilincinde hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

Fransa'nın Satif, Guelma, Kerratta bölgelerindeki göstericilere karşı işlediği katliamda resmi rakamlara göre, 45 bin Cezayirli hayatını kaybetmişti. Cezayir, 8 yıllık bir savaşın ardından 1962'de bağımsızlığına kavuşmuştu.

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Cezayir Fransa katliam savaş

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