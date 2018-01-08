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Fransa'ya iltica başvuruları yüzde 17 arttı

GÜNCEL HABERLERİ | 08.01.2018 15:48 | Son Güncelleme 4 dakika önce

- Fransa'dan mülteci olma talebinde bulunanların çoğunluğunu Arnavutluk, Afganistan, Haiti ve Sudanlılar oluşturdu

PARİS (AA) - Fransa'ya yapılan iltica başvuruları 2017'de bir önceki yıla oranla yüzde 17 arttı.

Fransa Mültecileri Koruma Ofisi'nin (Ofpra) raporuna göre, ülkeye geçen yıl iltica başvurusu yapanların sayısı 100 bin 412'ye ulaştı.

Başvuruların önceki yıla göre yüzde 17 arttığı vurgulanan raporda, mülteci olmak isteyenlerin çoğunluğunun sırasıyla Arnavutluk, Afganistan, Haiti ve Sudan'dan talepte bulunduğu kaydedildi.

Raporda, 2017'de Arnavutluk'tan 7 bin 630 başvuru yapılması ve bu ülkeden iltica taleplerinin bir önceki yıla göre yüzde 66 artış göstermesine işaret edildi.

Afganistan'dan başvurular yüzde 6 artışla 5 bin 987'ye ulaşırken, Haiti'den 4 bin 934 kişi iltica talebinde bulundu.

Sudan'dan başvurular ise bir önceki yıla oranla yüzde 24 azalarak, 4 bin 486 olarak verildi.

Raporda ayrıca, Fransa'nın iltica taleplerini 2016 yılında yüzde 36, 2017'de ise yüzde 38 oranında olumlu sonuçlandırdığı belirtildi.

Fransa'ya yapılan iltica başvuruları 2016 yılında önce yıla göre yüzde 6,5 oranında artmıştı.

Öte yandan, ülkenin kuzeyindeki Calais kentinde, 2016'da sığınmacıların kaldığı Jungle sığınmacı kampının yıkılmasıyla ortaya çıkan kamp yetersizliği yüzünden sığınmacılar için barınma sıkıntısı gün geçtikçe büyüyor.

Başkent Paris'e gelen sığınmacılar, sokaklara kurdukları çadırlarda açlık, parasızlık ve dondurucu soğukla mücadele ediyor.

İçişleri Bakanlığının ülkeye yasa dışı yollardan girip acil barınma merkezlerinde kalanların başka merkezlere yönlendirilmesine ilişkin geçtiğimiz 12 Aralık'ta yayımladığı genelgeye birçok sivil toplum örgütü tepki göstermişti.

İçişleri Bakanlığında, 8 Aralık'ta acil barınma merkezleri hakkında düzenlenen bir toplantıya katılan yaklaşık 20 insani yardım kuruluşu, Fransa tarihinde ilk kez yapılacak bir uygulamayla bu merkezlerde kalanların kimlik bilgilerinin tespit edilip, buradan çıkarılmasını öngören plana tepki göstererek, toplantıyı terk etmişti.

Fransa'daki sığınmacıların ve özellikle çocukların içinde bulunduğu koşullar, ülkedeki sivil toplum örgütlerince de sık sık eleştiriliyor. İnsani yardım kuruluşunda görev yapan bir grup, geçen ay sığınmacıların içinde bulunduğu kötü koşullara dikkati çekmek için Fransa Uyum Bakanlığı binasının duvarına, "Berbat ağırlama" ifadesini yazmıştı.

(AA)

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