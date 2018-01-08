Fransa'ya iltica başvuruları yüzde 17 arttı

PARİS (AA) - Fransa'ya yapılan iltica başvuruları 2017'de bir önceki yıla oranla yüzde 17 arttı.

Fransa Mültecileri Koruma Ofisi'nin (Ofpra) raporuna göre, ülkeye geçen yıl iltica başvurusu yapanların sayısı 100 bin 412'ye ulaştı.

Başvuruların önceki yıla göre yüzde 17 arttığı vurgulanan raporda, mülteci olmak isteyenlerin çoğunluğunun sırasıyla Arnavutluk, Afganistan, Haiti ve Sudan'dan talepte bulunduğu kaydedildi.

Raporda, 2017'de Arnavutluk'tan 7 bin 630 başvuru yapılması ve bu ülkeden iltica taleplerinin bir önceki yıla göre yüzde 66 artış göstermesine işaret edildi.

Afganistan'dan başvurular yüzde 6 artışla 5 bin 987'ye ulaşırken, Haiti'den 4 bin 934 kişi iltica talebinde bulundu.

Sudan'dan başvurular ise bir önceki yıla oranla yüzde 24 azalarak, 4 bin 486 olarak verildi.

Raporda ayrıca, Fransa'nın iltica taleplerini 2016 yılında yüzde 36, 2017'de ise yüzde 38 oranında olumlu sonuçlandırdığı belirtildi.

Fransa'ya yapılan iltica başvuruları 2016 yılında önce yıla göre yüzde 6,5 oranında artmıştı.