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Fransız ajanstan skandal YPG/PKK paylaşımı!

GÜNCEL HABERLERİ | 03.02.2018 21:58 | Son Güncelleme

Avrupa'nın önde gelen haber ajanslarından AFP büyük bir skandala imza attı. YPG/PKK’lı teröristlere destek verircesine örgütün söylemlerini haberleştiren ajans, Türkiye’yi DEAŞ ile bir tutarak büyük bir algı operasyonunun parçası oldu.

Fransız ajanstan skandal YPG/PKK paylaşımı!

Fransa'da bir haber ajansı, terör örgütü YPG/PKK'li teröristlerin söylediklerini doğru diye gösterdi. Fransa ve dünyada geniş kitlelere ulaşan haber ajansı 'Agence France-Presse'(AFP), Afrin'deki teröristlere ve yandaşlarına mikrofon uzattı.

PYD paçavralarıyla ekrana gelen kadın terörist, Türk güçlerinin insanlık dışı davranışlarda bulunduğunu iddia etti. Türkiye'nin yaptıklarının DEAŞ'ın yaptıklarıyla aynı olduğunu söyleyerek algı operasyonu yapmaya soyundu.

Mücadelelerinden asla vazgeçmeyeceklerini söyleyen terör örgütü YPG yandaşları, 'onurlarını' kurtarmak için Türk güçlerine sonuna kadar direneceklerini dile getirdi.

İşte o paylaşım:

afp

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Anahtar Kelimeler:
PKK AFP Fransız ajans

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ne skandalı CHP Istanbul il başkanınada sorsan söyler bunlar Selin sayek te altına imza atar Kemal da"alınlarından öperim" der
Bilmediğimiz şeyler değil. Türk 'ün Türk ten başka dostu yok kardeşim.
skandal karar falan değil çok normal ve doğal çünkü bu topraklar uzun yıllar fransız işgalinde kaldı hani bize akıl vermeye kalkışan fransızlar var ya işgal etmeyin diyen zamanında bu toprakları işgal edip sonra bakın işgale dönüşmesin diyen yüzsüzler bu pislik teröristler de fransız artıkları o nedenle normal yani acayip bi durum yok
gönderin şu suriyelileri, pkklılar ile birlikte fransaya ve almanya ya akılları başına gelsin.
ne saniyordunuzki almanya avusturya fransa belcika en buyuk pkk destekcisi
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