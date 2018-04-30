Fransız askerleri Menbiç'e mi girdi? Dikkat çeken kareler!

FRANSIZ-AMERİKAN ASKERLERİ ORTAK DEVRİYEDE Terör örgütünün Menbiç'teki sözde Genel Komutanı Ebu Adıl da Fransız askerlerinin Menbiç'te devriyeye çıktığını Sputnik'e doğruladı. Ebu Adıl, Fransa askerlerinin Menbiç'te askeri varlıklarını artırdığını ve sınırda nöbet tuttuğunu, Fransa askerlerinin ABD askerleriyle birlikte devriye gezdiğini aktardı.

''Fransa askerleri kısa bir süre önce Menbiç'e geldi. Şimdi Menbiç'in kuzeyinde askeri bir üs kuruyorlar. TSK ile ÖSO operasyon yapmasın diye Menbiç'in kuzeyinde varlıklarını artırıyorlar. Sacur Çayı bölgesinde sürekli devriyeye çıkıyorlar. Askeri araçlarıyla bölgede nöbet tutuyorlar. Askeri araçların üzerinde Fransa bayrağı bulunuyor. Fransa askerleri Menbiç'in değişik bölgelerinde boy gösteriyor. Genelde Menbiç'in sınırlarında bulunuyorlar. 50 civarında Fransa askeri var."

Terör örgütünün sözde üst düzey bir yetkilisi, Sputnik'e şöyle konuştu:

Ankara'nın Afrin'in ardından Menbiç'e operasyon düzenlemeye yönelik açıklamaları sonrası, Menbiç'te varlıklarını artıran Fransız askerlerinin devriye gezdiği haberlerine her gün bir yenisi ekleniyor.

KUZEYDE 250 FRANSIZ ASKERİ



Suriye'nin kuzeyinde terör örgütünün elinde tuttuğu bölgelerde toplam 250 Fransız askeri olduğu söyleniyor. Fransa'nın Kobani, Tabka, Rakka ve Deyr er Zor'da askerleri bulunuyor. Kobani'de Fransız askerlerine ait bir merkez de var.

STRATEJİK ÖNEMİ VAR



2012 yılında ÖSO'nun, 2014 yılında ise IŞİD'in eline geçen Halep'e bağlı Menbiç, 12 Ağustos 2016'da DSG tarafından IŞİD'den kurtarılmıştı. Menbiç, güneyde Halep'e 85, kuzeyde Cerablus'a 40, doğuda Kobani'ye 65, batıda El Bab'a 45 kilo metre mesafede stratejik öneme sahip bir yerleşim.



